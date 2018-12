Smog Brescia | il livello di PM10 migliora | da domani stop alle limitazioni per le auto

Brescia - tra Smog e bassa qualità della vita. Quattro errori da correggere e uno da non fare : Brescia, Torino e Lodi sono le tre città che in Italia nel 2017 hanno superato più volte il livello di Pm10. La prima per 87 giorni le altre per 69. La più virtuosa invece risulta Viterbo. Sono 19 le città che hanno superato il limite nel corso dell’anno. Lo segnala l’edizione 2018 del Rapporto Ispra-Snpa qualità dell’Ambiente Urbano, presentato al Senato, che analizza l’ambiente in 120 città e 14 aree metropolitane. Sotto il riflettore ci sono ...

Smog - PM10 alle stelle : a Brescia auto ferme a Natale : Il meteo non ha aiutato Brescia ad evitare l’accumulo degli inquinanti e nelle ultime ore la qualità dell’aria. Il dato delle polveri sottili rilevato dalle centraline dell’Arpa in base alle quali viene conteggiato il numero di esuberi al fine dell’attivazione o della revoca delle limitazioni alla circolazione previste dal Piano antiSmog interregionale del bacino padano è schizzato alle stelle in 24 ore: se venerdì lo ...

Smog - il Comune di Brescia smentisce : “La città non è maglia nera” : In queste ore, a seguito della pubblicazione del rapporto Ispra sull’Ambiente urbano, alcuni organi di stampa stanno diffondendo la notizia che “Brescia è maglia nera in Italia per la qualità dell’aria. Il dato non corrisponde a realtà”. Lo scrive in una nota il Comune di Brescia dopo la pubblicazione del rapporto Ispra sull’Ambiente urbano, che sottolinea come Brescia sia la peggiore citta’ per concentrazione ...

Smog - Brescia è la città più inquinata d'Italia. Roma primato delle voragini : Brescia città più inquinata d'Italia . Lo dicono i dati del rapporto Ispra-Snpa 'Qualità dell'Ambiente Urbano' che attesta come continuino i superamenti del PM10 nelle città italiane: i dati ...

Smog : maglia nera a Brescia - Torino e Lodi. Livello di Pm10 superato in 19 città. Ma nel complesso calano le polveri sottili : Brescia, Torino e Lodi sono le tre città che in Italia hanno superato più volte il Livello di Pm10. Rispettivamente 87 giorni e la seconda e la terza a pari merito con 69. E in tutto sono 19 le città che hanno superato il limite nel corso dell’anno. Lo segnala l’edizione 2018 del Rapporto Ispra-Snpa Qualità dell’Ambiente Urbano, presentato questa mattina al Senato, che analizza l’ambiente in 120 città e 14 aree metropolitane. L’anno ...

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Anche quest'anno per i polmoni dei lombardi non c'è stata soluzione di continuità tra l'inquinamento estivo da ozono e quello invernale" dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "La consapevolezza dei cittadini e la partecipazione delle comunità, che sono alla b