Sky Sport Serie A 18a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Roma Sassuolo - Di Francesco in esclusiva a Sky Sport : 'Pressioni? Ci daranno stimoli in più' : Sarà il destino, ma Roma-Sassuolo diventa un bivio fondamentale per i giallorossi di Di Francesco che devono ritrovare punti e gioco proprio contro la squadra che Di Francesco lo ha lanciato e nella ...

Da Natale a inizio 2019 i campioni NBA festeggiano sul parquet di Sky Sport : Ancora una volta su Sky Sport sarà un “Natale sotto Canestro” (e non solo), in compagnia delle stelle del basket americano NBA. Oltre all’immancabile appuntamento con il tradizionale “Christmas Day”, su Sky Sport tante le partite del campionato professionistico a stelle e strisce da seguire in diretta esclusiva, anche in prima serata, con Sky Sport NBA canale di riferimento, ma anche su Sky Sport...

Formula 1 - Raikkonen 'L'Ultimo Imperatore' : il 24 dicembre su Sky Sport F1 : Il significato della Ferrari secondo Kimi "La Ferrari è diversa rispetto a qualunque altro team, c'è una grande passione: ovunque tu vada nel mondo, tutti la conoscono. E' anche un modo più italiano ...

Appuntamento speciale con 'Goal Deejay Europa'. Il 24 dicembre alle 00.30 su Sky Sport24 : Puntata speciale di Goal Deejay dedicata ai cinquanta gol più belli delle massime competizioni europee trasmesse da Sky Sport, Europa League e Champions League . Jake La Furia commenterà i cinquanta gol più votati di questa prima parte di stagione e a suon di musica. Spazio anche per la Horror Deejay di Luca Franchini ,...

Formula 1 - Race Anatomy : puntata speciale su Sky Sport F1 - canale 207 - : Un appuntamento da non perdere per rivivere tutte le emozioni del Mondiale 2018 e proiettarci verso la nuova stagione di Formula 1. Su Sky Sport F1 andrà in onda, alle 19 , lo speciale "Race Anatomy - la Stagione" . Fabio Tavelli con Leo Turrini e tanti altri ospiti, ci riporteranno in pista per analizzare tutto quello che è accaduto nel ...

I motori scaldano il Natale di Sky Sport : Nel periodo di Natale su Sky per tutti gli appassionati tanti speciali per rivivere le emozioni della stagione 2018 di MotoGP e Formula 1 sui canali 207 e 208 e anche su Sky On Demand. Il 23 dicembre, alle 19 su Sky Sport MotoGP (e anche nella sezione “primissime” di Sky On Demand), tutti in […] L'articolo I motori scaldano il Natale di Sky Sport sembra essere il primo su motoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Natale NBA - su Sky Sport lo speciale per il Christmas Day : ... si parlerà ovviamente anche di LeBron James, chiamato ad affrontare la prima sfida stagionale contro i Golden State Warriors e protagonista dello speciale che andrà in onda alle 17.30 su Sky Sport ...

Sky Sport Serie A 17a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul...

Solo su Sky Sport Serie A i top match Roma-Milan - Napoli-Juventus e Milan-Inter : Sono stati svelati oggi gli orari dei match delle prime 9 giornate di ritorno della Serie A 2018/2019. Tra la 20^ e la 28^giornata, saranno 63 (su 90) gli incontri visibili in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Tra questi, anche i top match Roma-Milan del 3 febbraio (ore 20.30), la sfida...

Sky Sport - Martina Maestri nuovo vicedirettore : ... realizzatrice di servizi e programmi con un'esperienza di migliaia di ore di sala di montaggio e lavoro dietro le quinte, inviata di Sport e poi in particolare di calcio sui campi di tutto il mondo. ...

Ciclismo - Bradley Wiggins : “L’addio del Team Sky sarebbe un male per questo sport” : La notizia dell’addio di Sky dal Ciclismo a fine 2019 è stato un fulmine a ciel sereno per tutto il movimento. La squadra faro degli ultimi anni rimarrà senza main sponsor al termine della prossima stagione e se non riuscirà a trovare un’alternativa valida, sarà costretta a chiudere i battenti e smantellare un Team che ha costruito e vinto così tanto. Chi conosce bene questa realtà è Bradley Wiggins, che è stato il primo grande campione del Team ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 18a giornata Premier e 17a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in esclusiva tra il 21 e 23 Dicembre 2018 Premier LEAGUE6 match validi per la 18ma giornata"Friday Night” in trasferta per la capolista:WOLVERHAMPTON-LIVERPOOLvenerdì, ore 21, Sky Sport Uno In Galles, la prima dei “Red Devils” senza Mourinho:CARDIFF-MANCHESTER UNITEDsabato, ore 18.30, diretta Sky Sport Football <span style="color:...

Sky Sport Natale 2018 - Tutti gli eventi in diretta dal 21 Dicembre al 6 Gennaio : Almeno un evento live Sportivo da seguire ogni giorno: anche quest’anno durante le feste Sky Sport dedica una programmazione speciale a Tutti gli appassionati. CALCIO – L’offerta di calcio non è mai stata...

Sky Sport non ti lascia solo durante le feste : almeno un evento live al giorno : E' davvero ricca la programmazione predisposta da DAZN in questo periodo di festa: non ci sarà tempo per annoiarsi L'articolo Sky Sport non ti lascia solo durante le feste: almeno un evento live al giorno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.