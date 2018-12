: Sisma,intesa Regione-hotel per sfollati - TelevideoRai101 : Sisma,intesa Regione-hotel per sfollati - conflavoro : ??????Dalla Regione Marche una storia già viste troppe volte in Italia. Un'impresa, già colpita dal sisma del 2016,… -

Sono seicento gliper il terremoto di magnitudo 4.8 che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei. E' il dato emerso dalle richieste presentate allaSiciliana che ha redatto una convenzione con Federalberghi per poterli ospitare in strutture turistiche. Altre persone che, pur non vivendo in case dichiarate inagibili, hanno paura a rientrare nelle loro case, saranno ospitate in palazzetti dello sport dove potranno trascorrere la notte.(Di mercoledì 26 dicembre 2018)