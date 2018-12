Sicilia | terremoto nel catanese | dieci feriti | nessuno grave

Terremoto Catania - il ricordo dei Siciliani va al sisma di Santa Lucia del 1990 : Il 13 dicembre del 1990 la terra in Sicilia tremò: il bilancio fu di 17 vittime e centinaia di feriti. Il sisma, ricordato come Terremoto di Santa Lucia perché la data era quella della festa in onore della Santa patrona di Siracusa ebbe epicentro in mare, al largo di Augusta. La magnitudo fu di 5.6 con profondità di 12km.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto in Sicilia : crolla a Pennisi la statua del Santo Protettore dai terremoti : L'intensa scossa di terremoto che nella notte ha colpito l'Etna ha provocato numerosi danni, come vi stiamo mostrando in vari nostri articoli. Crolli, edifici e chiese danneggiate a Pennisi,...

Sicilia - Natale da dimenticare : terremoto violento nel catanese causa crolli e feriti. Centinaia di case devastate : Un Natale da incubo per la Sicilia dove lo "spettacolo" dell'Etna si è improvvisamente trasformato in un disastro. L'attività sismica generata dal vulcano negli ultimi due giorni è stata...

Terremoto Sicilia - Catania : Autostrada chiusa - danni allo svincolo di Acireale : Terremoto Sicilia, Catania - La scossa di magnitudo 4.8 avvenuta nella notte ha generato gravi danni e molta paura in gran parte dei paesi che si trovano alle pendici dell'Etna. Probabilmente, ma...

Etna - terremoto Catania : il Capo Dipartimento della Protezione Civile in partenza per la Sicilia : A seguito dell’evento sismico di questa notte di ML 4.8, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che in queste ore sta interessando l’area etnea. Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare ...

Terremoto a Catania - l'Etna fa tremare i Siciliani : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3,19 di questa notte nell'area a nord di Catania. Danni a vecchi edifici e quattro feriti non gravi, con escoriazioni e contusioni. ...

Terremoto in Sicilia - Etna : forte sisma vicino Catania. Crolli e lesioni in provincia - 26 dicembre 2018 : Un Natale da dimenticare per la Sicilia a seguito del risveglio dell'Etna che, più delle altre volte, sta facendo tremare non poco tutto il catanese. Sono centinaia le scosse di Terremoto che si...

Forte terremoto avvertito in Sicilia : 03.34 Una Forte scossa di terremoto è stata nettamente avvertita dalla popolazione a Catania. Il sisma è stato di magnitudo 4.8 e si è verificato alle 3:18 a nord di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni. al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Forte terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Sicilia : netta scossa di terremoto ed esplosioni sull'Etna - eruzione in atto : Attività sismica in repentino aumento sull'Etna nel corso di questa vigilia di Natale. Le ultime ore risultano piuttosto movimentate in quanto sono state registrate diverse scosse di terremoto con...

Terremoto Calabria-Sicilia del 28 Dicembre 1908 : 110 anni fa il disastro che scosse Reggio e Messina : Una scossa sismica durata “appena” 37 o 40 secondi, divisa in tre fasi distinte, alle ore 5:20:27 locali pari a 7,1 della scala Richter (11° grado della scala Mercalli), seguito dopo circa cinque o dieci minuti da un maremoto le cui onde sulla costa calabrese raggiunsero un altezza massima oscillante tra i 6 e gli 11 metri circa nel tratto da Gallico Marina a Lazzaro, con un massimo all’incirca di 13 metri a Pellaro; un numero di morti stimati ...

Terremoto sull'Etna - ancora paura in Sicilia. «Scossa avvertita a Catania» : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 20.29 nel Catanese. L'Ingv ha rilevato una magitudo di 3.1, a profondità di solo un chilometro. I comuni...

Terremoto alle Eolie a grande profondità - ancora allerta in Sicilia : Un Terremoto è stato registrato alle 13.34 alle isole Eolie . La magnitudo registrata dall'Ingv è stata di 2.9, ma la grandissima profondità dell'evento , 253 chilometri, ha fatto sì che la scossa sia ...