Serie B Brescia-Cremonese 3-2 | decide Ndoj Carpi-Livorno 1-4 | doppio Giannetti

Serie B Carpi-Livorno 1-4 : Breda - primo sorriso esterno. Brescia-Cremonese 3-2 : CARPI - primo successo esterno del Livorno che espugna il Cabassi di Carpi : partono forte gli ospiti con la rete di Pedrelli , Di Noia fa 1-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa però il Livorno ...

Risultati Serie B diretta live - il Brescia in casa contro la Cremonese : Risultati Serie B diretta live – La Serie B continua a regalare spettacolo, in arrivo importanti indicazioni. Il turno si apre con due partite interessanti, il Brescia in campo contro la Cremonese, i padroni di casa alla ricerca di punti per la promozione. Nel secondo match in campo Carpi e Livorno, gli ospiti reduci da tre Risultati utili consecutivi ed adesso è alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza. Ecco il live delle ...

Basket : Serie A - Milano-Brescia 87-75 : ASSAGO , MILANO, , 25 DIC - L'Ax Milano santifica il Natale con un tranquillo successo sulla Germani Brescia , 87-75, per mantenere l'imbattibilità in campionato, ritoccando il proprio record di 12 ...

Basket Serie A LIVE - 12° turno : Milano stende Brescia - Varese piega Cantù : Ciam/Cast Milano-Brescia 87-75 a breve la cronaca del match Virtus Bologna-Reggio Emilia IN CORSO Gasport

Basket - Serie A 2019 : Milano-Brescia 87-75. I meneghini restano a punteggio pieno vincendo il derby : Nell’anticipo delle ore 19.00 della 12ma giornata della Serie A di Basket Milano batte Brescia per 87-75 nel derby lombardo e resta a punteggio pieno in campionato. Allungo decisivo della squadra di Pianigiani a metà dell’ultimo quarto, decisivi i 23 punti di Tarczewski, mentre alla formazione di Diana non bastano i 21 di Cunningham. Brescia sblocca dopo 1’30” con il tiro da tre di Laquintana, Cunningham pochi secondi ...

Serie A Basket - 12ª Giornata – Milano vince anche a Natale : 2 punti scartati sotto l’albero contro Brescia : L’Olimpia Milano trionfa anche nel giorno di Natale: i ragazzi di coach Pianigiani passano il 25 dicembre in vetta alla classifica, ancora da imbattuti, dopo il successo su Brescia Dodici vittorie in dodici partite, è questo il regalo che l’Olimpia Milano ha deciso di fare a tutti i suoi tifosi. La formazione guidata da coach Pianigiani non conosce ostacoli sul suo cammino e passa il Natale da imbattuta e prima in classifica. Milano si ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - la Millenium Brescia si prepara al match contro la temibile Imoco : Dopo il successo al tie-break su Chieri, in cui Mazzola si conferma spauracchio delle piemontesi, Brescia ha già ripreso gli allenamenti in vista del match di domani contro l’Imoco Mazzola fa undici su undici con Chieri. Il coach lodigiano si conferma un’autentica bestia nera per il Fenera Chieri, infatti, con lui sulla panchina avversaria le chieresi non hanno mai vinto in campionato. L’impresa del Fenera di battere ...

Serie B - probabili formazioni 18ª giornata : Brescia - Tonali salta il derby : La Serie B riparte subito con la 18ª giornata, penultima del girone d'andata. In programma nel pomeriggio del 26 dicembre due partite: il sentito derby lombardo tra Brescia e Cremonese, la sfida ...

DIRETTA MILAN BRESCIA/ Streaming video e tv - Pianigiani : 'Contento del nostro momento - ma...' - basket Serie A - : DIRETTA MILANo BRESCIA Streaming video e tv: orario e risultato live del secondo derby lombardo di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Pronostico Brescia vs Cremonese - Serie B 26-12-2018 e Analisi : Serie B, diciottesima giornata, Analisi e Pronostico di Brescia-Cremonese, Mercoledì 26 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. di Giuseppe LivraghiBrescia-Cremonese, mercoledì 26 dicembre. Il derby lombardo della cadetteria vede i due sodalizi giungere con stati d’animo (e di classifica) diametralmente opposti: fiducia e speranza per le “rondinelle” Bresciane (pienamente in corsa per la promozione diretta in Serie ...

Milano-Brescia - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv (25 dicembre) : Comincia oggi, martedì 25 dicembre, nel giorno di Natale la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Nel secondo dei tre anticipi in programma, alle ore 19.00, si affrontano A|X Armani Exchange Milano e Germani basket Brescia, in una sfida interamente lombarda. La formazione di Simone Pianigiani ha superato Varese nel derby lombardo e vuole proseguire la propria corsa in un campionato dove non sembra avere rivali. ...

Basket - Serie A 2019 : a Natale due derby lombardi e uno emiliano. 25 dicembre con Varese-Cantù - Milano-Brescia e Bologna-Reggio Emilia : A nove anni dal primo tentativo di giocare anche il giorno di Natale, effettuato dalla Virtus Bologna nel 2009, la Serie A torna a sperimentare quella che in NBA è una tradizione pluridecennale ormai consolidata. Stavolta le partite saranno tre, tutte all’interno di uno dei triangoli storici del Basket italiano: Varese-Milano-Bologna. Andiamo a vedere cosa c’è da attendersi dal trittico natalizio. OPENJOBMETIS VARESE-ACQUA S. ...

Milano-Brescia - Serie A basket : si gioca a Natale! Programma - orario e tv. Come vederla in streaming il 25 dicembre : Non solo la NBA, ma anche la Serie A di basket vivrà il suo Christmas Day. In campo anche a Natale e al Forum d’Assago va in scena una delle più belle del campionato italiano. Un derby lombardo tra l’Olimpia Milano e la Germani basket Brescia. L’Armani Exchange si presenta imbattuta a questa sfida con undici vittorie in altrettante giornate e vuole mantenersi comodamente in vetta alla classifica, mentre dall’altra parte ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : la Millenium Brescia sorride - stesa Chieri nell'anticipo dell'11ª giornata : nell'anticipo dell'11a giornata, Brescia conquista la vittoria al tie-break su Chieri dopo una sfida spettacolare conclusasi 17-15 L'anticipo del sabato sera, valevole per l'11a giornata della Samsung ...