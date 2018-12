Serie A | vincono Roma e Torino

Serie A - 18.ma : vincono Roma e Torino : 19.56 vincono Roma e Torino nelle partite delle ore 18 della 18.ma giornata di Serie A, disputata a Santo Stefano. All'Olimpico, i giallorossi superano il Sassuolo 3-1, con reti di Perotti su rigore (8'), Schick (23') e Zaniolo (59'); per gli emiliani Babacar (90'). All'Olimpico 'Grande Torino' i granata piegano 3-0 l'Empoli con reti di Nkoulou (44'), De Silvestri (49') e Iago Falque (75'). Nella terza partita, 0-0 tra Spal e Udinese.Alle ...

Serie B : vincono Brescia e Livorno : ANSA, - ROMA, 26 DIC - Settima vittoria casalinga per il Brescia che batte 3-2 la Cremonese in un anticipo della 18/a giornata di Serie B, agguantando il Palermo al primo posto almeno per 24 ore. Il ...

Serie B - vincono Lecce e Cosenza. Pari fra Cittadella e Perugia : Termina con una vittoria, 3-2, sul Padova la stagione casalinga 2018 del Lecce e con un secondo posto in classifica solitario alle spalle della capolista Palermo . Pronti via ed il Lecce sblocca ...

Serie B - 17ª giornata : il Lecce torna a volare - vincono Salernitana e Cosenza : Domenica in campo per la Serie B, che dopo i tre anticipi di ieri si prepara a completare il quadro della 17ª giornata. Vince la Salernitana nel match delle 12.30, con l'1-0 al Foggia firmato dal gol ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Sassari al supplementare - vincono Venezia - Cremona e Varese : L’Olimpia Milano arriva in doppia cifra. Decima vittoria consecutiva in Serie A per la squadra di Simone Pianigiani, che resta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver sconfitto al supplementare una mai doma Dinamo Sassari per 107-106. Una partita pazzesca con Milano che sembrava ormai averla vinta, trovandosi sul +7 ad un minuto dalla fine grazie ai canestri del rientrante Nemanja Nedovic (21 punti). Invece le triple di un ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 dicembre) : Sassuolo - Sampdoria - Fiorentina vincono e si rilanciano : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio valide per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, precedute dal pareggio a reti bianche tra SPAL e Chievo nel lunch match e in attesa di Cagliari-Napoli e Roma-Genoa che chiuderanno questa domenica. Sassuolo, Sampdoria, Fiorentina hanno vinto e si sono portate rispettivamente in sesta, settima, ottava posizione divise tra loro da appena un punto. Le tre formazioni si confermano in piena ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : vincono le tre big del campionato - tutto invariato in vetta. Bene anche l’Ortigia : La decima tornata del massimo campionato della Pallanuoto maschile è tutto sommato interlocutorio: le big del torneo nostrano non hanno problemi a centrare i tre punti e continuare la cavalcata nelle zone nobili della graduatoria. Larghi e facili infatti i successi per il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Catania, per la Sport Management, che vola 12-5 contro il fanalino Bogliasco e per la Pro Recco, che, una volta incassata in appello la ...

Rugby a 7 - World Series Città del Capo 2018 : vincono le Fiji. Sconfitti gli USA - ora in vetta : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Città del Capo, in Sudafrica, trionfo delle Fiji, che in finale superano gli USA, mentre il Sudafrica batte di misura la Nuova Zelanda e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Fiji-USA 29-15 Finale 3° posto Sudafrica-Nuova Zelanda 10-5 Finale 5° posto Spagna-Inghilterra ...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : Carrarese e Piacenza vincono e allungano! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata alla 15giornata di campionato per i tre gironi, oggi 9 dicembre 2018.

Serie D - risultati e classifiche dopo le gare del weekend : vincono Bari - Cesena e Modena. Ko l'Avellino : ... Campodarsego 23, Este 23, Chions 21, Virtus Bolzano 19, Union Feltre 18, Montebelluna 18, Cartigliano 18, Sandonà 18, Delta Porto Tolle 17, Cjarlins Muzane 15, Levico Terme 14, Belluno 13, Sport ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della nona giornata. Vincono Milan - Juve e Fiorentina : E due saranno anche i match trasmessi da Sky Sport. Si parte sabato 15 dicembre con Pink Bari-Roma alle 15 e domenica 16 alle 12:30 in diretta dalla Dacia Arena di Udine Tavagnacco-Juventus. Tutti i ...

Serie B - vincono Cittadella e Cremonese. Altro ko per il Padova : TORINO - Dopo il pareggi a reti bianche tra Palermo e Benevento nell'anticipo della quattordicesima giornata, giocato ieri sera al Renzo Barbera , la Serie B offre oggi, alle 15, altri tre match: in ...

Serie B : Salernitana ok - pari tra Carpi e Benevento - vincono Cremonese e Padova : Dopo la vittoria del Perugia di Nesta sul Crotone di Oddo , la Serie B entra nel vivo della dodicesima giornata: la Salernitana vince di misura 1-0 sullo Spezia. Succede di tutto a Carpi: super ...

Serie D - i risultati dell'ottava giornata : vincono Bari e Modena - pari Avellino. Cesena ko : ... 6-2 Pro Sesto-Como: 2-3 Rezzato - Villa D'Alme Valbrembana: 2-2 Sondrio-Caronnese: 1-0 Villafranca Veronese-Virtus Bergamo: 0-1 Girone C Belluno-Levico Terme: 0-0 Montebelluna-Sport Club St.georgen: ...