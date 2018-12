Serie A LIVE | i risultati in diretta della 18giornata Formazioni ufficiali

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : il punto sul girone A - diretta gol live score - 19giornata - : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 26 dicembre, ultima giornata dell'andata.

Serie A live - le partite di oggi. Formazioni e diretta : In campo la diciottesima giornata. Si comincia con Frosinone-Milan. Alle 15 l'Atalanta ospita la Juve senza Ronaldo, mentre i fratelli Inzaghi si sfidano da allenatori in Bologna-Lazio. Alle 20.30 il ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Reggio Emilia - Risultato live 41-40 - streaming video tv : intervallo - basket Serie A - : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia streaming video e tv: orario e Risultato live del derby Emilia no di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Diretta/ Virtus Bologna Reggio Emilia - Risultato live 17-10 - streaming video tv : 1uarto - basket Serie A - : Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia streaming video e tv: orario e Risultato live del derby Emilia no di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Diretta Cantù-Venezia/ Risultato live 36-47 - streaming Rai : intervallo lungo - Serie A1 basket - : Diretta Cantù Venezia, streaming video Rai: la Reyer è seconda in classifica e prova ad accorciare su Milano, crisi profonda per i brianzoli.

LIVE Milano-Varese basket - Serie A in DIRETTA : Milano doma Varese per 72-67 - 27 punti di Mike James : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...