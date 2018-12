Serie A | i voti di Atalanta-Juventus | Zapata da otto | Ronaldo entra e fa gol

Blastingnews

Cronaca, tabellino e (a breve) voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio #AtalantaJuve

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Grandi emozioni nel match, match della diciottesima giornata diA giocato nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre. Il risultato finale di 2-2 va sicuramente stretto ai padroni di casa ma conferma la forza dei bianconeri, che, pur con un uomo in meno per l'espulsione di Bentancur, sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie a Cristianoto in campo nella ripresa. Il portoghese, pur giocando poco, merita senz'altro un voto alto in pagella.di: Berisha 6, Mancini 6, Djimsiti 5, Masiello 6 (86' Barrow ng), Hateboer 5.5, Pasalic 5.5 (67' Gosens 6), Freuler 7, Castagne 6, Gomez 7, Ilicic 6.5 (77' Pessina ng),8.: Szczesny 6, De Sciglio 5, Bonucci 5, Chiellini 6, Alex Sandro 6, Emre Can 6, Khedira 5.5 (65'7), Bentancur 5, Dybala 5.5, Mandzukic 6, Douglas Costa 5.5 (57' Pjanic 6)....Continua ...