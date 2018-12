Serie A Atalanta | Gasperini | «È un peccato non aver chiuso la partita»

Serie A : l'Atalanta frena la Juve : ANSA, - ROMA, 26 DIC - l'Atalanta mette paura alla Juve, che pur rimanendo in 10 per l'espulsione di Bentancur nella ripresa però riesce ad evitare la sconfitta grazie a Ronaldo, gettato nella mischia ...

Serie A Atalanta-Juventus 2-2 - il tabellino : BERGAMO - Parità tra Atalanta e Juventus nella gara della diciottesima giornata di campionato. Bianconeri avanti al pronti-via con l'autorete di Djimsiti , poi si scatena Zapata e porta avanti i suoi ...

Serie A - i voti di Atalanta-Juventus : Zapata da otto - Ronaldo entra e fa gol : Grandi emozioni nel match Atalanta-Juventus, match della diciottesima giornata di Serie A giocato nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre. Il risultato finale di 2-2 va sicuramente stretto ai padroni di casa ma conferma la forza dei bianconeri, che, pur con un uomo in meno per l'espulsione di Bentancur, sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie a Cristiano Ronaldo, entrato in campo nella ripresa. Il portoghese, pur giocando poco, merita ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Zapata - l’Atalanta completa la rimonta! [FOTO e VIDEO] : 1/85 Foto Mauro Locatelli/LaPresse ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Zapata - l’Atalanta completa la rimonta! [VIDEO] : Serie A LIVE – Il boxing day di Serie A prosegue con le partite delle 15. La Juventus va a far visita all’Atalanta di Gasperini, su uno dei campi più difficili del campionato. Derby in famiglia al Dall’Ara: Pippo Inzaghi, mister del Bologna, sfida il fratello Simone, allenatore della Lazio. Fiorentina a caccia di continuità col Parma dopo la vittoria di San Siro sul Milan. completano il quadro Cagliari-Genoa e ...

Serie A - dove vedere Atalanta-Juventus in Tv e in streaming : Nel primo "Bosing Day" nella storia del calcio italiano la Juventus, già campione d'inverno, è impegnata in trasferta contro l'Atalanta L'articolo Serie A, dove vedere Atalanta-Juventus in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Probabili formazioni/ Atalanta Juventus : diretta tv - Matuidi ko alla Vigilia - Serie A - : Probabili formazioni Atalanta Juventus: sfortunato Gasperini che ha Toloi e Palomino squalificati, tra i bianconeri possibile riposo per Cristiano Ronaldo.

Il Boxing day in Serie A - la Juventus rischia grosso sul campo dell’Atalanta : il Milan si gioca panchina e credibilità - emozioni forti in Inter-Napoli : Si avvicina sempre di più il Boxing Day, la Serie A continua a regalare grande spettacolo e la giornata di Santo Stefano si preannuncia scoppiettante, si gioca il 18esimo turno del massimo campionato italiano. Nel primo match in campo Frosinone e Milan, partita che può essere considerata importantissima, i padroni di casa sono alla ricerca di punti per la salvezza, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento molto difficile, ...

Probabili formazioni Atalanta – Juventus - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Atalanta – Juventus, Serie A 26/12/2018I bergamaschi ospitano i primi della classe, che in stagione mantengono un’invidiata imbattibilità e un ruolino di marcia davvero incredibile. Sarà una bella sfida tra due squadre che giocano con fluidità anche se probabilmente mancheranno diversi protagonisti per squalifiche e turnover.BERGAMO – Gasperini deve inventarsi la linea dei difensori davanti a Berisha: saranno, ...

Serie A Atalanta - de Roon fermo ai box : BERGAMO - Dopo la gara di ieri contro il Genoa , l' Atalanta è già tornata ad allenarsi in vista della sfida contro la Juventus , in programma allo stadio di Bergamo mercoledì 26 alle 15. Gian Piero ...