seguonews

: 'Senza paracadute', esce il nuovo album di Giovanna D'Angi: tra gli autori dei brani anche l'avvocato Dacquì - Segu… - SeguoNews : 'Senza paracadute', esce il nuovo album di Giovanna D'Angi: tra gli autori dei brani anche l'avvocato Dacquì - Segu… - PaoloBorg : RT @buch_1977: @DinoGiarrusso @AlessiaMorani Scusi com'era quella che si candidava senza paracadute? Adesso che incarico ha che mi sono per… - DreamescapePs : @jacopo_iacoboni Parole sacrosante ma c'è un colpevole ritardo del Nyt sulla tempistica di questo intervento, quest… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Ilprogetto sarà presentato anche dal vivo con diversi eventi in Italia a cura della società Riolo Spettacoli. Loading the player... Caltanissetta, il Movi raccoglie giocattoli in buono stato ...