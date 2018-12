Se non piove' tutti in piazza Santa Caterina

non solo formiche in ospedale : a Napoli piove nella sala parto : Non solo le formiche che "passeggiano" sulla paziente in coma vegetativo e intubata. L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli torna alla ribalta per un nuovo scandalo. Un video mostrato oggi in esclusiva a Storie Italiane su Rai1, infatti, mostra una sala parto in cui piove - letteralmente - a causa di una importante infiltrazione sul tetto. La denuncia è partita un paio di giorni fa da Francesco Emilio Borrelli, lo stesso consigliere regionale ...

Veneto : non piove più ma permane il pericolo frane nel Bellunese : Stop alle precipitazioni in Veneto: per oggi e domani 28 novembre le previsioni meteorologiche del centro Arpav escludono precipitazioni in tutto il territorio della regione. Ma prosegue lo stato di attenzione nel bacino dell’Alto Piave e del Piave Pedemontano per la sicurezza geologica del territorio. Considerate le precipitazioni delle ultime 24 ore e le condizioni di fragilità del bacino montano del Piave, il Centro funzionale decentrato ...

Boca-River : non piove più a Buenos Aires : ANSA, - Buenos Aires, 11 NOV - Da alcune ore non piove più a Buenos Aires e sono aumentate quindi molto le possibilità che l'andata della finale di Coppa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate si ...

Napoli - piove nelle aule della scuola : 'Domani gli alunni non potranno usare la sala computer' : Dopo le perturbazioni e le tempeste di vento dei giorni scorsi, a rimetterci sono ancora una volta i bambini della città. L'acqua a quanto pare, non ha allagato solo le strade e le gallerie della ...

"Il tempo da paura non è finito : pioverà fino al 7 novembre". Le previsioni di Giuliacci : "fino al 7 novembre avremo tempo piovoso con rischi elevati sulle regioni tirreniche e settentrionali. Questo tempo da paura non è finito". Mario Giuliacci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00. Il meteorologo ha parlato del meteo nei prossimi giorni, ha ricordato i suoi esordi e di quelle volte in cui ...