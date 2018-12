Sci alpino – Innerhofer super nella prima prova di discesa sulla Stelvio | le parole degli

Sci alpino - Prima prova discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di testare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...

Sci alpino - Prima prova discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di provare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : due prove tecniche importanti per le azzurre - Brignone punta gigante - in slalom serve una scossa : Il 2018 dello sci alpino al femminile non si è ancora concluso, anzi. Ci attendono due importanti giorni a Semmering, in Austria, con il programma che ci proporrà un gigante nella giornata di venerdì (prima manche alle ore 10.30) ed uno speciale sabato (partenza alle ore 10.30). Le azzurre si presentano all’appuntamento con la chiara intenzione di crescere dopo qualche appuntamento non troppo scintillante. Nel gigante, per esempio, la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo - oggi la prima prova della discesa di Bormio : La Stelvio è pronta per le gare di fine anno: alle 11.30 il via alla prima prova della discesa. Dieci italiani al via: selezione fra Cazzaniga, Paini e Prast Prenderà il via alle 11.30 il week-end di ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - oggi la prima prova della discesa di Bormio : La Stelvio è pronta per le gare di fine anno: alle 11.30 il via alla prima prova della discesa. Dieci italiani al via: selezione fra Cazzaniga, Paini e Prast Prenderà il via alle 11.30 il week-end di Coppa del Mondo di Bormio, che quest’anno presenta la novità del superG, dopo la classica discesa del 28 dicembre. La pista Stelvio si presenta difficile e ghiacciata, pane per gli atleti con maggiore capacità di tenere la velocità ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : sulla Stelvio gli azzurri vogliono proseguire la tradizione positiva : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Discesa e SuperG nella due giorni del 28-29 con la Stelvio pronta a regalare la prima vittoria stagionale agli azzurri. Una pista veramente tanto amata dagli uomini-jet italiani, che hanno un feeling speciale con il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : sulla Stelvio gli azzurri vogliono proseguire la tradizione positiva : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Discesa e SuperG nella due giorni del 28-29 con la Stelvio pronta a regalare la prima vittoria stagione agli azzurri. Una pista veramente tanto amata dagli uomini-jet italiani, che hanno un feeling speciale con il tracciato ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : quando si svolge e a che ora? Il programma e gli orari della settimana : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino dopo il break natalizio! Ci eravamo lasciati una settimana fa a Madonna di Campiglio, ma gli atleti sono già pronti per

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : quando si svolge e a che ora? Il programma e gli orari della settimana : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino dopo il break natalizio! Ci eravamo lasciati una settimana fa a Madonna di Campiglio, ma gli atleti sono già pronti per dare il via alla loro due-giorni italiana sulle nevi di Bormio. Si incomincia con la consueta Discesa libera (mentre domani toccherà al supergigante) che vedrà il proprio via alle ore 11.30, e che ci farà capire chi andrà a chiudere nel migliore dei modi il 2018 in fatto di velocità. Gli ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Semmering. Vittorie per Compagnoni e Putzer - ultimo podio azzurro di Manuela Moelgg : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna dopo Natale con due gare a Semmiring. In Austria sono in programma tra il 28 ed il 29 dicembre un gigante ed uno slalom. Si torna a gareggiare nel distretto di Neunkirchen dopo due anni dall’ultima volta ed in quell’occasione ci fu un incredibile dominio di Mikaela Shiffrin. L’americana riuscì a firmare una clamorosa tripletta, imponendosi in due giganti ed uno slalom. Il primo ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Semmering. Vittorie per Compagnoni e Putzer - ultimo podio azzurro di Manuela Moelgg : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna dopo Natale con due gare a Semmiring. In Austria sono in programma tra il 28 e 29 Dicembre un gigante ed uno slalom. Si torna a gareggiare nel distretto di Neunkirchen dopo due anni dall’ultima volta ed in quella occasione ci fu un incredibile dominio di Mikaela Shiffrin. L’americana riuscì a firmare una clamorosa tripletta, imponendosi in due giganti ed uno slalom. Il primo dei due ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nella discesa di Bormio. Due vittorie per Dominik Paris e una per Christof Innerhofer sulla Stelvio - in mezzo a tantissima Austria! : Il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino si concluderà a Bormio, come spesso capita, con la discesa libera sulla splendida Stelvio. La pista della Valtellina è una delle più dure del calendario e ha una importante caratteristica: piace particolarmente agli atleti austriaci. Nelle 24 edizioni disputate, infatti, ben 13 volte ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia ha trionfato in tre occasioni, una volta con ...