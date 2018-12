Sci alpino | Coppa del Mondo Bormio 2018 | sulla Stelvio gli azzurri vogliono proseguire la

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : quando si svolge e a che ora? Il programma e gli orari della settimana : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino dopo il break natalizio! Ci eravamo lasciati una settimana fa a Madonna di Campiglio, ma gli atleti sono già pronti per

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : quando si svolge e a che ora? Il programma e gli orari della settimana : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino dopo il break natalizio! Ci eravamo lasciati una settimana fa a Madonna di Campiglio, ma gli atleti sono già pronti per dare il via alla loro due-giorni italiana sulle nevi di Bormio. Si incomincia con la consueta Discesa libera (mentre domani toccherà al supergigante) che vedrà il proprio via alle ore 11.30, e che ci farà capire chi andrà a chiudere nel migliore dei modi il 2018 in fatto di velocità. Gli ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Semmering. Vittorie per Compagnoni e Putzer - ultimo podio azzurro di Manuela Moelgg : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna dopo Natale con due gare a Semmiring. In Austria sono in programma tra il 28 ed il 29 dicembre un gigante ed uno slalom. Si torna a gareggiare nel distretto di Neunkirchen dopo due anni dall’ultima volta ed in quell’occasione ci fu un incredibile dominio di Mikaela Shiffrin. L’americana riuscì a firmare una clamorosa tripletta, imponendosi in due giganti ed uno slalom. Il primo ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nella discesa di Bormio. Due vittorie per Dominik Paris e una per Christof Innerhofer sulla Stelvio - in mezzo a tantissima Austria! : Il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino si concluderà a Bormio, come spesso capita, con la discesa libera sulla splendida Stelvio. La pista della Valtellina è una delle più dure del calendario e ha una importante caratteristica: piace particolarmente agli atleti austriaci. Nelle 24 edizioni disputate, infatti, ben 13 volte ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia ha trionfato in tre occasioni, una volta con ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio e Semmering 2018 : il programma delle gare dopo Natale. Orari e calendario : Buon Natale amici dello sci alpino! Oggi è tempo di scartare i regali sotto l’albero e di un sontuoso pranzo in famiglia, ma non dimenticatevi che la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 è pronta a tornare! Gli atleti, infatti, saranno impegnati già da questo fine settimana, per andare a chiudere il loro 2018. Gli uomini vivranno la due giorni a tutta velocità di Bormio, con una discesa libera e un supergigante, mentre le donne saranno di ...

Sci alpino - i possibili convocati dell’Italia verso i Mondiali di Are 2019. Certezze - ballottaggi e nodi da sciogliere : Dal 5 al 17 Febbraio ad Are si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. La rassegna iridata è il principale appuntamento del prossimo anno per quanto riguarda il Circo Bianco. C’è ancora più di un mese di gare prima dei Mondiali, ma in casa Italia si può già tracciare una prima lista dei possibili convocati. Alcuni azzurri sono praticamente certi di staccare il biglietto per la Svezia, ma in tante specialità ci sono numero ...

Sci alpino - World Cup List gigante femminile : Federica Brignone quinta in classifica - 4 azzurre nelle 30 : Dopo il gigante femminile di Courchevel non cambiano le prime posizioni della World Cup Start List. Al comando troviamo sempre la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, davanti alla francese Tessa Worley e alla tedesca Viktoria Rebensburg. La migliore azzurra rimane Federica Brignone, che si trova in quinta posizione, non lontana dalla norvegese Ragnild Mowinckel. Marta Bassino perde invece tre posti, passando dal nono all’undicesimo e ...

Sci alpino - le pagelle dell’Italia : ottimo avvio di stagione per Brignone e Innerhofer - Paris da rivedere. In crescita gli slalomisti : La Coppa del Mondo di sci alpino va in pausa con l’arrivo del Natale. E’ il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia, dando i voti agli azzurri. Federica Brignone 8: la valdostana ha la possibilità di chiudere il 2018 con indosso il pettorale di leader della classifica di gigante. Tutto si deciderà a Semmering, ma finora, nella sua amata specialità, Federica è stata eccezionale con la ...