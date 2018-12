Sassuolo | De Zerbi | ' Siamo spariti dopo il gol-non gol | abbiamo meritato di perdere'

Roma-Sassuolo LIVE : Perotti dal primo minuto - 4-4-2 per De Zerbi : Roma-Sassuolo LIVE – Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, la Roma va a caccia del successo in casa contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi, che in classifica ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Nella Roma, si rivede dal primo minuto Perotti, pienamente ristabilito fisicamente. L’argentino è l’unica novità rispetto alla squadra tipo delle ultime uscite. I neroverdi optano per il 4-4-2, con ...

Sassuolo - De Zerbi : “Meritavamo la vittoria - adesso pensiamo a migliorare” : Al termine del match ricco di occasioni e da gol tra Sassuolo e Fiorentina, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN: “Dispiace perché sicuramente meritavamo la vittoria e con più di un gol di scarto. Gli episodi alla fine non ci hanno visto fortunati, qualcosa abbiamo sbagliato anche noi e per una squadra giovane queste cose ci possono stare. Quando siamo rimasti in dieci ci siamo schiacciati ...

Sassuolo-Fiorentina - le formazioni ufficiali : conferme per De Zerbi - rivoluzione viola : Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali – La domenica della quindicesima giornata di Serie A si apre con la gara di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina. De Zerbitorna al 4-3-3, ma conferma gli uomini che spesso e volentieri si sono visti nelle prime quattordici giornate. Pioli deve rinunciare a Chiesa, non al meglio, anche se la sorpresa vera e propria è rappresentata dall’assenza di Simeone al centro ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «La Fiorentina non dà punti di riferimento» : Sassuolo - L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra i neroverdi e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Fiorentina? Sarà un braccio di ferro» : Sassuolo - Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra il Sassuolo e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non vuol dire essere sempre d'...

Sassuolo - De Zerbi : 'Partita approcciata male. Matri un esempio per tutti' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , commenta a Rai Sport il successo sul Catania in Coppa Italia: 'Ci hanno messi in difficoltà, i miei giocatori non l'hanno approcciata bene e purtroppo non è facile per chi ha giocato meno prendere subito il ritmo ...

Coppa Italia Sassuolo - De Zerbi : «Per noi sarà partita vera» : Sassuolo, MO, - " È una competizione che ci può far crescere e bisogna onorare sempre la maglia ". Esordisce così Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo , nella conferenza stampa di presentazione ...

Sassuolo : De Zerbi - non bado a risultato : ANSA, - REGGIO EMILIA, 2 DIC - "Abbiamo creato tanto, ma non siamo stati precisi. Nel primo tempo siamo stati un po' contratti, subendo solo un tiro in porta da trentacinque metri. Riusciamo ad ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Foggia? Non ho mai accettato imposizioni» : Sassuolo - "Contesto fermamente le sommarie valutazioni riguardanti la mia persona e la mia professionalità in merito alle indagini della Dda che hanno determinato i provvedimenti del Gip di Bari, ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi ripensa alla difesa a tre : Sassuolo - La tentazione per De Zerbi è fortissima: tornare alla difesa a tre, dunque ripartendo dal 3-4-3, dopo l'uno-due bruciante, incassato dal Sassuolo al Tardini, che ha mandato in salita il ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Poca cattiveria - sapevamo tutto ma abbiamo sbagliato!' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , parla a Sky Sport dopo il ko con il Parma : 'Siamo andati sotto subito di due gol dopo 20 minuti su situazioni che si ripetono da diverso tempo. Questo è il mio rammarico perchè poi abbiamo fatto 70 minuti bene ...