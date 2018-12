Sarri | video tattici per guarire il suo Chelsea

Anastasio vince X Factor - il video di Sarri : «Stai andando alla grande» : Il legame tra Marco Anastasio, fresco vincitore di X Factor 12, e Maurizio Sarri era nato un anno fa. Il giovane rapper napoletano, ai tempi conosciuto in rete come Nasta, aveva dimenticato...

Premier League - il Chelsea spazzato via dal Tottenham : prima sconfitta in campionato per Sarri [VIDEO] : Scontro al vertice e derby in quel di Londra. Il Tottenham di Mauricio Pochettino ha ospitato il Chelsea dell’altro Maurizio, “The Banker” Sarri. Al 4-2-3-1 degli Spurs si oppone il 4-3-3 dei Blues, ma i numeri in questo caso contano poco e sono i padroni di casa a passare già all’8′ con Alli, abile a insaccare di testa su punizione dalla destra di Eriksen. La squadra di Pochettino è straripante e annichilisce ...

Valeria Marini/ Video - gli addii di Patrick BaldasSarri e Ivan Gonzalez (Tu si que Vales) : Video, Valeria Marini, ospite a Tu si que vales, sta attraversando un periodo difficile da un punto di vista sentimentale vista la recente rottura con Baldassarri. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Chelsea-United - rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri/ Video - Special One vs Marco Ianni : ecco perchè : Chelsea-United, rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri. Video, Special One vs Marco Ianni a fine gara: ecco cosa è accaduto allo Stamford Bridge di Londra(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Chelsea-United - ecco il motivo della rissa : il gesto del collaboratore di Sarri e la risposta di Mourinho [VIDEO] : Tensione nella gara di Premier League tra Chelsea e Manchester United, la partita si è conclusa sul risultato di 2-2 con la rete siglata da Barkley nel finale, con clamorosa rissa. Un collaboratore di Maurizio Sarri, Marco Ianni, ha esultato in modo provocatorio davanti alla panchina di Mourinho, l’ex Inter è scattato per reagire, necessario l’intervento dei membri dello staff per evitare la rissa, lo Special One si è poi ...