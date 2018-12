Salvini rapito dalle Brigate Rosse | rimossa l’ultima provocazione del Banksy torinese 

lastampa

: L’ENNESIMA FOLLIA ANTI-SALVINI - LegaSalvini : L’ENNESIMA FOLLIA ANTI-SALVINI - dopiot : RT @coccaclaudio: NON CONOSCONO VERGOGNA A Torino spunta un murale di Salvini rapito dalle brigate rosse - gmlavolpe : RT @coccaclaudio: NON CONOSCONO VERGOGNA A Torino spunta un murale di Salvini rapito dalle brigate rosse -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) «Grazie alle vostre segnalazioni Facebook ha rimosso il post vergognoso contro il Capitano. Grande lavoro di squadra! Avanti tutta» #Vince la squadra». Così in un post su Facebook il capogruppo in comune a Torino della Lega Davide Ricca interviene nuovamente dopo le polemiche di ieri perdi Andrea Villa, noto come il «Bansky ...