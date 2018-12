Salvini | polemica per la foto con pane e Nutella dopo il terremoto e l’omicidio a Pesaro

Salvini posta la sua colazione - polemica social : Un selfie di Matteo Salvini mentre fa colazione con pane e cioccolata questa mattina scatena la polemica politica. "È una giornata difficile con una città colpita da un terremoto e un uomo sotto protezione ucciso a colpi di pistola. Il senso dello Stato dovrebbe venir prima di ogni cosa e invece il ...

Salvini : "Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella" | Polemica sul web : "A Catania..." : Il ministro dell'Interno ha poi postanto le immagini dei vigili del fuoco al lavoro dopo il terremoto

Salvini con pane e nutella - scoppia la polemica : Ma la polemica è soprattutto politica. In prima fila il Partito democratico con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci , Pd, che twitta: ''Caro Ministro Salvini c'è la città di #Pesaro sconvolta per l'...

Salvini : 'Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella - il vostro?'. Polemica sul web : Bufera su Salvini che intorno alle 10,30, mentre Catania fa i conti con la paura e i danni del terremoto causato dall'Etna , pubblica su facebook un post molto 'casalingo' in cui addenta una fetta di ...

Salvini : «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella - il vostro?». Polemica sul web : Bufera su Salvini che intorno alle 10,30, mentre Catania fa i conti con la paura e i danni del terremoto causato dall'Etna, pubblica su facebook un post molto "casalingo" in...

"Santo Stefano comincia con pane e Nutella" : polemica per post Salvini - : Il vicepremier pubblica una foto in cui morde una fetta di pancarré con crema alle nocciole. Sui social si scatena il dibattito tra chi ritiene il messaggio "indelicato" dopo il terremoto nel Catanese ...

“Santo Stefano comincia con pane e Nutella” : polemica per post Salvini : “Santo Stefano comincia con pane e Nutella”: polemica per post Salvini Il vicepremier pubblica una foto in cui morde una fetta di pancarré con crema alle nocciole. Sui social si scatena il dibattito tra chi ritiene il messaggio “indelicato” dopo il terremoto nel Catanese e l’agguato a Pesaro e chi difende il ministro ...

Salvini imbavagliato da Br - polemica sul 'Bansky' di Torino : E' polemica per la nuova creazione di Andrea Villa, ribattezzato il 'Banksy torinese' per i manifesti in cui sbeffeggia i politici italiani e internazionali. L'ultimo a cadere nella sua rete è il ...

Salvini nell’occhio del ciclone - va alla festa della Curva Sud del Milan e saluta un ex galeotto : scoppia la polemica : Il vicepremier ha presenziato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan, stringendo la mano anche ad un ultras condannato per spaccio di droga Matteo Salvini si ritrova al centro dell’ennesimo caso, questa volta per aver partecipato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan. Il Ministro dell’Interno, di chiara fede rossonera, ha voluto presenziare alla cerimonia, stringendo addirittura le mani ad uno dei capi ...

Polemica su Salvini alla festa della curva del Milan : 'Io indagato tra gli indagati' : Matteo Salvini si mischia agli ultras del Milan tra sorrisi, baci e selfie, e non si preoccupa che la sua presenza alla festa della curva Sud possa diventare un caso. Il ministro dell'Interno, a poche ...

Salvini : “Creare Asse Roma-Berlino”. Polemica per l'espressione che richiama il patto Hitler-Mussolini : "L'Asse Roma-Berlino è fondamentale per rilanciare l'Europa e farò di tutto per rilanciarlo visti anche i problemi che ci sono in Francia", questa la frase pronunciata dal vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti internazionali durante una conferenza a Roma nella sede della Stampa Estera.Le parole di Salvini riportano subito alla mente l'intesa sottoscritta da Adolf Hitler e Benito Mussolini, nota come ...

Castelfranco - prete contro Salvini : ma l’omelia 'politica' scatena la polemica in chiesa : Ancora un prete contro Matteo Salvini, da tempo nel mirino di non pochi uomini di chiesa per le politiche di 'tolleranza zero' in materia di immigrazione e ordine pubblico. A criticare ferocemente il ministro dell’Interno, stavolta, è stato un parroco di Castelfranco Veneto, protagonista di un’omelia al vetriolo con passaggi espressamente indirizzati al Viminale e ai “populisti” al governo: per Don Claudio Miglioranza “odio e razzismo” diffusi ...

Salvini IN ISRAELE - INCONTRO CON NETANYAHU MA NON CON PRESIDENTE RIVLIN/ Polemica - 'non è persona gradita' - IlSussidiario.net : SALVINI in ISRAELE, INCONTRO con NETANYAHU ma non con PRESIDENTE RIVLIN. Quotidiano Haaretz, 'non è persona gradita'. Polemiche, ma il portavoce smentisce.

Matteo Salvini torna su Twitter dopo la polemica di Spataro : 'Spero nessuno si offenda' : Pentito per la zuffa di ieri con il procuratore Spataro sugli arresti dei nigeriani? Macché. Matteo Salvini va di nuovo all'attacco, tra l'ironico e il puntuto. E twitta il ministro dell'Interno non ...