Salvini | la nutella | il pane e la marmellata | è la politica nell' era dei social

La riposta di Salvini alle polemiche sul suo pane e Nutella : "Un pensiero ai politici e ai giornalisti di sinistra che vivono male anche durante le feste. Sapete oggi quale era il problema? 'Salvini che la mattina fa colazione con pane e Nutella mentre l'Italia soffre'. Confesso questo mio enorme difetto, questo mio torto: mi piace la Nutella, la cioccolata, e i Kinder". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. "Avete dei ...

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Salvini - polemica per la foto con pane e Nutella dopo il terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Ci dia informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

