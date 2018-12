Salvini e il selfie al risveglio | ' Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella | il

Renzi "flop" in tv - bordata contro Salvini : "L'arte non rende sui social come un selfie ai funerali" : L'ex premier risponde alla stoccata del Ministro dell'Interno sugli ascolti del suo "Firenze secondo me", in onda su Canale...

Salvini - manifestazione a Roma. Bagno di folla e selfie : Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del suo intervento in Piazza del Popolo. Il ministro dell'Interno ha percorso tutta la prima fila del pubblico, abbracciando e ...

Valeria Marini : il selfie con Salvini fa impazzire Instagram : Valeria Marini fa impazzire Instagram grazie ad un selfie con Matteo Salvini. La showgirl sarda e il Ministro degli Interni sono stati protagonisti di un evento natalizio che si è svolto ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano. Un week end all’insegna dello spirito del Natale, con abeti ricoperti di neve, renne, pinguini e musiche a tema. Per celebrare la giornata Valeria Marini ha girato un video e scattato diversi selfie in ...

Valeria Marini e Matteo Salvini si divertono a suon di selfie : Valeria Marini e Matteo Salvini si scattano tanti selfie ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano in occasione di un evento a tema natalizio Per una conduttrice che lasci, ovvero Elisa Isardi, ce n’è una che trovi, ovvero Valeria Marini. L’ultimo weekend di Matteo Salvini è stato anche in compagnia della burrosa showgirl di origini sarde. I due hanno trascorso del tempo insieme ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano in occasione ...

'Bomber' Salvini - 45 minuti di selfie con i sindaci che lo accolgono come una star foto : Ma Salvini è un bomber che " anche a suon di slogan " ha saputo infilarsi nella sterile linea difensiva dell'attuale politica italiana e a suo modo andare in gol .

Alla nuova sede della Lega a Roma : selfie con la gigantografia di Salvini e rabbia contro la Raggi : ... le iniziative del governo prevedono decreti che vanno spiegati Alla gente e per questo crediamo sia importante questo contatto con il territorio che serve ad avvicinare i cittadini Alla politica'. '...

Cartabianca - Al Bano drastico davanti al selfie di Salvini e Isoardi : 'Cosa non doveva fare lei' : Al Bano non si definirebbe del tutto un fan di Matteo Salvini , ma di certo ne condivide le mosse fin qui fatte come ministro dell'Interno. A Cartabianca con Bianca Berlinguer , il cantante pugliese ...

Salvini a Roma : tifo da stadio degli studenti e caccia al selfie (VIDEO) : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha partecipato giovedì 8 novembre scorso alla seconda edizione di Cuori connessi, l’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sul problema del cyberbullismo. Sede della manifestazione è stato l’auditorium Parco della Musica di Roma, di fronte ad una platea di circa 1200 studenti delle scuole capitoline. Ebbene, la vera notizia dell’evento, ...

Salvini sommerso dalla folla di studenti : «Daje c'è il ministro - facciamoci un selfie» : La presenza del ministro Matteo Salvini , all'Auditorium Parco della Musica a Roma per la presentazione della campagna #cuoriconnessi2 presentata da Polizia di Stato e Unieuro, ha fatto più volte ...

[La polemica] La Isoardi e il selfie intimo con Salvini mentre dorme in camera da letto. Uno spettacolo pericoloso : Di tante cose che sono state dette e scritte in queste ore sulla rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, tra mille retroscene più o meno fantastici ipotizzati, tra mille ipotesi più o meno ...

Dissesto idrogeologico - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del governo? Un selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...

Salvini - Isoardi e la strategia del selfie : Ogni spicciolo atto del suo stare in politica è rappresentazione. Tant'è vero che per primo, tra i politici d'Italia, Salvini ha assunto ormai tanti anni fa un esperto di social media che si chiama ...

Tra Salvini e Di Maio è guerra aperta a scattarsi il miglior selfie : Ormai non è una novità: Matteo Salvini, ministro dell’Interno della Repubblica Italiana, si comporta come un bamboccione qualsiasi. Continua, in maniera rozza e inopportuna, a fare i suoi selfie davanti ai luoghi delle tragedie. E lo fa con quel sorrisetto di chi che non capisce in che mondo vive. Continua, poi, senza conoscere il senso del ridicolo, ad usare le divise delle varie forze dell’Ordine. Divise che non dovrebbero essere ...

Isoardi e Salvini si sono lasciati : l'addio con un selfie a letto : Poco fa il messaggio della conduttrice sui social: "Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo"