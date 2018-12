Salvini e Di Maio affilano le armi | Europee spartiacque

Di Maio e Salvini attesi a Catania e la fine della legge marziale in Ucraina : Seicento sfollati dopo il terremoto dell’altra notte che ha colpito sei paesi etnei. Il sisma di magnitudo 4.8 si è verificato alle 3:19 di mercoledì a una profondità di solo un chilometro. I paesi più colpiti sono Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Vener

Natale 2001 - Natale 2018 : dal Messia Monti ai novelli argonauti Di Maio e Salvini - alla ricerca del vello d’oro : Natale 2001, Natale 2018: dal Messia Monti ai novelli argonauti Di Maio e Salvini, alla ricerca del vello d’oro. Sette

Catania - terremoto : domani arriva Di Maio. Messaggi di Conte e Salvini : Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 che questa notte ha colpito Catania il vicepremier Luigi di Maio annuncia che domani visiterà le zone colpite dal sisma. Il ministro del lavoro ne parla in ...

Italia 2018 : l'anno della rivoluzione La nuova epoca di Salvini e Di Maio : Feste natalizie, tempo di bilanci. Come sarà ricordato in Italia l’anno 2018 per la politica? Indubbiamente quest’anno ha segnato una netta cesura con il passato e non solo quello recente. È stato un anno di forti cambiamenti, di discontinuità, di innesti di nuove idee, di visibilità internazionale finalmente ritrovata. Non per niente si è parlato di nascita della Terza Repubblica... Segui su ...

Salvini sul reddito : 'ai furbi non ci sarà neanche un euro'. Di Maio con Di Battista per il rilancio del M5s : Il ministro dell'Interno spiega che si stanno incrociando le banche dati per aiutare chi è davvero in difficoltà -

Salvini : «I furbi non vedranno nemmeno un euro» Video Di Maio : capodanno con Dibba : Così il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell’Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano

Manovra in dirittura d'arrivo : Salvini e Di Maio esultano : Piaccia o no, la Manovra sarà approvata entro il 29 dicembre (a meno che non avvengano cataclismi). A partire dal 1 gennaio perciò molte cose cambieranno. La riforma delle pensioni entrerà da subito in vigore, mentre per il reddito di cittadinanza occorrerà aspettare marzo o aprile. Salvini e Di Maio esultano, mentre le opposizioni continuano a protestare vivacemente. Manovra pronta ad entrare in vigore, Salvini e Di Maio esultano Dopo aver ...

Italia 2018 : l'anno della rivoluzione La nuova epoca di Salvini e Di Maio : Feste natalizie, tempo di bilanci. Come sarà ricordato in Italia l’anno 2018 per la politica? Indubbiamente quest’anno ha segnato una netta cesura con il passato e non solo quello recente. È stato un anno di forti cambiamenti, di discontinuità, di innesti di nuove idee, di visibilità internazionale finalmente ritrovata. Non per niente si è parlato di nascita della Terza Repubblica... Segui su ...

Conte difende la manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Salvini - il messaggio a Di Maio per Natale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini soddisfatto del lavoro con Di Maio : “Con Luigi lavoriamo bene - gli faccio gli auguri” : Salvini soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi e contento per la manovra, un lavoro svolto con il collega Di Maio che apprezza e a cui augura le buone feste. “La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini oggi in visita all’ospedale dei bambini Buzzi. “Uno legge i giornali e pensa a un’Italia diversa – ha detto ...

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

Salvini : "Lega prima". Di Maio su manovra : "Voto lo diano italiani" - : "Gli altri governi tagliavano e a Bruxelles applaudivano, noi abbiamo fatto il contrario", dice il vicepremier su Facebook. A chi gli chiede cosa direbbe ai vertici europei, risponde: "Che a maggio si ...

Matteo Salvini Babbo Natale visita i bambini all'ospedale Buzzi di Milano : «Auguri a Di Maio e a Moscovici» : «A Di Maio dico auguri e grazie perché stiamo lavorando bene, andiamo assolutamente d'accordo». Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in visita all'ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Quanto ...