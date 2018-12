Salto con gli sci | Tournée 4 Trampolini 2018-2019 | il borsino dei favoriti Kobayashi su

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : record - statistiche e curiosità. Kamil Stoch alla caccia del tris consecutivo come Bjorn Wirkola : Si avvicina il tempo che dal 1953 tutto il mondo del Salto con gli sci aspetta: la Tournée dei 4 Trampolini. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen: tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, a cavallo tra un anno e l’altro, sarà in questi quattro luoghi, equamente divisi tra Germania e Austria, che si scriverà un altro pezzo di storia di questo sport. Due sole volte un uomo è riuscito a portarsi a primeggiare su tutti e ...

Salto con gli sci - Annika Sieff chiude nona nella tappa di Alpen Cup a Villach : Annika Sieff nona a Villach, seconda top consecutiva in Alpen Cup. Brava Tomaselli: tredicesima Secondo piazzamento consecutivo nella top ten per Annika Sieff. La 15enne dell’US Lavazè ha chiuso nona la seconda gara consecutiva disputata sull’HS98 di Villach, in Austria, la decima stagionale di Alpen Cup: due buoni salti per la giovanissima azzurra che nella priam serie ha totalizzato 96.5 punti e nella seconda è arrivata a 99 ...

Salto – Fis Cup : Federico e Francesco Cecon nella top ten in Utah : Federico e Francesco Cecon ancora nella top ten nel secondo appuntamento di Fis Cup in Utah Un’altra gara da protagonisti per Federico Cecon e Francesco Cecon, impegnati nel secondo appuntamento di Fis Cup sul trampolino HS100 dello Utah Olympic Park. Il successo è andato allo svizzero Luca Egloff con 268,2 punti davanti al giapponese Hiroaki Watanabe con 263,9 punti e allo statunitense Casey LArson con 255,2, mentre i due ...

Salto con gli sci - miglior risultato in carriera per Francesco Cecon a Park City : l’azzurro batte anche il fratello : Gran prova di Francesco Cecon sull’HS100 di Park City, il 17enne chiude quinto e “batte” anche il fratello maggiore Federico Grandi segnali da Francesco Cecon dal trampolino normale di Park City. Il 17enne azzurro centra il suo miglior risultato in carriera nella FIS Cup chiudendo al quinto posto con il punteggio complessivo di 225.6, grazie a un gran Salto nella seconda serie che gli ha fruttato 123 punti. L’atleta ...

Salto con gli sci - Colloredo e i fratelli Bresadola in allenamento. Rientro in Continental Cup : Sebastian Colloredo, Davide Bresadola e Giovanni Bresadola non parteciperanno alla tappa della Alpen Cup in programma questo weekend a Villach ma continueranno ad allenarsi tra Tarvisio e Planica. I tre azzurri del Salto con gli sci lavoreranno con gli allenatori Lukasz Kruczek e Ivan Lunardi da mercoledì 19 a sabato 22 dicembre, preparandosi al Rientro nella Continental Cup di Engelberg (Svizzera) in programma il 27-28 dicembre. Si tratterà del ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Ryoyu Kobayashi si conferma l’uomo da battere - Piotr Zyla e Kamil Stoch gli unici avversari credibili : Quarta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile che si è disputata ad Engelberg, in Svizzera, su trampolino HS 140. Le due gare in programma hanno visto il successo del tedesco Karl Geiger in gara-1 e del nipponico Ryoyu Kobayashi in gara-2, con il polacco Piotr Zyla sempre in seconda piazza per accorciare leggermente le distanze nella classifica generale. Il leader della Coppa del Mondo ha infatti commesso un piccolo ...

Salto con gli sci - Insam chiude 38° a Engelberg : torna alla vittoria il giapponese Kobayashi : Ottimo Insam nelle qualificazioni ad Engelberg, in finale è 38esimo ma niente seconda serie. torna a vincere Kobayashi torna a vincere Ryoyu Kobayashi, altro secondo posto per il polacco Piotr Zyla davanti al connazionale Kamil Stoch. Finisce così la seconda gara consecutiva disputata sul trampolino lungo HS140 di Engelberg, in Svizzera. Il giapponese leader della classifica generale trionfa con il punteggio complessivo di 294.4, centrando ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi saldamente al comando - Piotr Zyla non molla : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Ryoyu Kobayashi centra il quarto successo stagionale e allunga su Zyla e Stoch. Insam non supera il taglio : Un solo uomo al comando della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci: si tratta del nipponico Ryoyu Kobayashi, che si è imposto in gara 2 a Engelberg (Svizzera) portando a casa la quarta vittoria della stagione. Il 22enne nativo di Hachimantai ha riscattato il deludente settimo posto di ieri aggiudicandosi entrambe le manche odierne e distanziando di nove punti il secondo classificato, il polacco Piotr Zyla. Kobayashi non è stato ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...