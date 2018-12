Salah non lascerà il Liverpool se arrivasse un compagno israeliano | forse 

agi

: RT @Agenzia_Italia: Salah non lascerà il Liverpool se dovesse arrivare un giocatore israeliano, forse - QPendulum : RT @Agenzia_Italia: Salah non lascerà il Liverpool se dovesse arrivare un giocatore israeliano, forse - Agenzia_Italia : Salah non lascerà il Liverpool se dovesse arrivare un giocatore israeliano, forse -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Mohamed Salah avrebbe chiesto alla proprietà la cessione. E quanto ha rivelato il 'Jerusalem Post', quotidiano. La motivazione sarebbe il possibile arrivo ad Anfield dell'attaccanteMunas Dabbur del Red Bull Salisburgo.La notizia, scrive Il Giornale, è stata subito smentita dall'entourage del giocatore: "È un professionista e pensa a giocare, non ai giocatori che ilvorrebbe mettere sotto contratto", ha detto una fonte al Jerusalem Post. Ma alcuni episodi del passato alimentano la voce che la convivenza con unsarebbe un problema per Salah.Repubblica, che conferma le smentite da parte dello staff del giocatore, ricorda però che non sarebbe la prima volta che l'egiziano si rende protagonista di situazioni legate a ...