Ronzulli | ' Governo M5S-Lega come quello presieduto da Renzi | il popolo lo manderà a casa'

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Dopo la discussa approvazione della manovra finanziaria da parte delgialloverde, la senatrice di Forza Italia Licia, fedelissima del presidente Silvio Berlusconi, ha attaccato pesantemente ildal premier Giuseppe Conte. Secondo l'ex europarlamentare, ilConte, spesso e volentieri e in maniera totalmente disinvolta, fa ricorso a termini'cittadini' e '', senza però ricordare all'Italia e agli italiani che questoin realtà non è stato eletto da nessuno.: 'Non vedo differenze tra il presidente Conte e l'ex premier' Per la senatrice forzista, tra l'attualeConte edell'allora premier Matteonon ci sarebbero grosse differenze. A detta della, sia il presidente Conte che l'ex premierhanno ricevuto l'incarico di formare ungrazie ad accordi di Palazzo e proprioil ...