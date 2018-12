Roma | storie e segreti della lavorazione del formaggio nello spazio Wegil | il 27 dicembre

Le storie e le vittorie della Grande Guerra vedono nuova luce a Roma : Dopo otto mesi di lavori, vedono finalmente nuova luce gli affreschi celebrativi delle vittorie della Grande Guerra, presenti nella Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra a Roma. Il restauro è stato effettuato con la supervisione della Soprintendenza Speciale di Roma, da restauratori specializzati nelle tecniche dell'affresco.Il lavoro è stato possibile grazie al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ...

Juventus - CR7-Roma : che storie. Tutto iniziò con un 7-1 : Cristiano Ronaldo, campione vorace che non lascia neanche una briciola ai commensali, avrebbe bisogno di alzarsi da tavola, ma resterà seduto almeno contro la Roma. Finora in Serie A è stato spremuto ...

Comitato Disabilità Municipio X - Roma : “Attraverso Te – Storie di Siblings” : Domenica 16 dicembre 2018, durante quello che è ormai diventato l’appuntamento annuale del “Comitato Disabilità Municipio X” di Roma, con il territorio, è stata presentata in anteprima nazionale, al multisala Cineland, alla presenza del Vice Sindaco di Roma Luca Bergamo, della presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e dei numerosissimi spettatori venuti ad assistere, la seconda, meravigliosa opera, scritta e diretta da Pamela Pompei, dal ...

Quante Storie : Augias inaugura la fiera del libro di Roma con una puntata speciale sulla Capitale : Quante Storie E’ una stagione fortunata per Quante Storie. La trasmissione di Corrado Augias ha incrementato notevolmente gli ascolti, con una media superiore al 7% di share, pari ad oltre un milione di spettatori, nella non facile fascia del mezzogiorno. E oggi il programma è atteso ad un appuntamento inconsueto. La Nuvola, l’avveniristico Convention Center progettato da Massimiliano Fuksas e inaugurato l’anno scorso nel ...

'Storie del dormiveglia' di Luca Magi - il film sui senzatetto al Nuovo Cinema Aquila di Roma : 'Storie del dormiveglia' di Luca Magi, il documentario che racconta la vita dei senzatetto di un centro di accoglienza notturna, lunedì 26 novembre alle ore 20 fa tappa a Roma al Nuovo Cinema Aquila ...

«Roma» di Cuarón in anteprima al Vanity Fair Stories : Il film «Roma» del regista Alfonso Cuarón sarà presentato in anteprima al nostro Festival sabato 24 novembre alle 22 LEGGI ANCHEQui il programma completo del nostro Festival «Cose della vita». Alfonso Cuarón spiega così, con questa frase e un sorriso gentile, perché ci ha messo dodici anni a realizzare il film Roma, Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e già titolo caldissimo per la prossima stagione dei premi. E Roma parla ...

#CESENASTORIES - 20puntata. Una sconfitta che brucia. Il presidente : 'Siamo tutti italiani - ma solo noi Romagnoli' : Una brutta sconfitta. L'umore dei bianconeri riflette la sconfitta di Pineto . Una beffa per il Cesena che, pur senza i titolari Ricciardo, Zamagni, Zammarchi, Biondini e Tortori, non ha saputo ...

Roma : lontano da casa - due storie diverse ma dal liteto fine grazie a Polfer : Roma – Due storie diverse ma che hanno come punto comune l’operato della Polfer di Roma Termini. La mattina dello scorso 28 ottobre, una pattuglia in servizio di vigilanza allo scalo ha rintracciato a bordo di un treno un ragazzo diciottenne che si era allontanato la sera prima da casa, a seguito di un litigio con i genitori. Il giovane, residente in provincia di Caserta, e’ stato accompagnato presso gli uffici di polizia siti ...

Roma - 81enne riceve bolletta da 18mila euro e si rivolge al programma Storie italiane. Poi il lieto fine : Dopo il grido disperato che aveva lanciato a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, finalmente per la signora Rosa , 81enne Romana, è finito un incubo. La donna, residente in un'abitazione ...

Desirée - morta a Roma : 'Drogata e violentata da tre persone'. L'ipotesi choc a Storie italiane : Il quartiere di San Lorenzo è ancora sotto choc per quanto accaduto a Desirée M. , la ragazza di 16 anni di Cisterna, Latina, trovata morta in una casa abbandonata di via dei Lucani. Questa mattina la ...

Festa del Cinema di Roma - Beautiful Boy e Kursk : due storie vere e grandi prove d’attori : Timothée Chalamet verso un’altra candidatura all’Oscar? Sarebbe da scommetterci: in Beautiful Boy supera se stesso rispetto a Call Me By Your Name e gareggia con un supremo Steve Carell (anch’egli papabile nominato) in duetti di bravura. L’opera seconda del belga Felix Van Groeningen (Alabama Monroe) è tra i film attesi di giornata alla Festa del Cinema di Roma e s’accompagna a Kursk del danese Thomas Vinterberg, ricostruzione della tragedia ...