Roma-Sassuolo 3-1 | Schick si sveglia | i giallorossi ripartono

Zaniolo - primo gol alla Totti. E la Roma batte il Sassuolo 3-0 : Soffre tanto, a volte è vinta dai suoi stessi errori, ma quando la Roma gioca e fa sul serio allora è una delizia da vedere. I giallorossi tornano quelli di una volta almeno per una sera, ritrovano il vero Schick e travolgono 3-1 il Sassuolo all'Olimpico. L'attaccante ceco si procura il rigore della

Roma - tris al Sassuolo : i giallorossi vincono e convincono : Una vittoria importante nel periodo più buio: i ragazzi di Di Francesco portano a casa i tre punti con una prestazione di livello

Serie A Roma-Sassuolo 3-1 - il tabellino : ROMA - La Roma supera il Sassuolo 3-1 . Giallorossi in vantaggio con un rigore di Perotti all'8'. Il raddoppio arriva un quarto d'ora più tardi ed è ad opera di Schick . Zaniolo realizza il suo primo, ...

La Roma batte il Sassuolo e si porta a -4 dalla zona Champions : Un Santo Stefano sereno per la Roma. I giallorossi hanno battuto il Sassuolo 3-1 in un posticipo delle 18 della

Serie A - 18^ giornata : i risultati delle partite delle 18.00. Roma-Sassuolo 3-1 - Torino-Empoli 3-0 : che gol di Zaniolo e De Silvestri : Prosegue il ricco Santo Stefano della Serie A che sta giocando la 18^ giornata, alle ore 18.00 si sono disputate tre partite e i gol non sono mancati. La Roma ha sconfitto il Sassuolo per 3-1: Perotti sblocca la situazione all’ottavo minuto trasformando il calcio di rigore che era stato concesso dopo l’atterramento di Schick da parte di Ferrari, lo stesso Schick raddoppia al 26′ dopo essere stato lanciato sulla linea del ...

Roma-Sassuolo 3-1 : Perotti - Schick e Zaniolo firmano la vittoria : Perotti, R,, 23' Schick, R,, 14' st Zaniolo, R,, 45' st Babacar, S, Ammoniti : Florenzi, R,; Ferrari, S, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH

Roma-Sassuolo 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Roma-Sassuolo – La Roma ritrova al successo e lo fa battendo all’Olimpico un rivedibile Sassuolo. Un rigore di Perotti e Schick spianano la strada ai giallorossi nel primo tempo; nella ripresa, il gioiello di Zaniolo chiude i conti. Inutile, nel recupero, il gol di Babacar. Positivi Perotti e Zaniolo; bocciata in blocco la difesa di De Zerbi. Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6; ...

VIDEO Roma-Sassuolo 3-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Perotti la sblocca - meravigliosa rete di Zaniolo! : La Roma ha sconfitto il Sassuolo per 3-1 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A che si sta giocando a Santo Stefano. I giallorossi tornano alla vittoria di fronte al proprio pubblico, sbrigando la pratica emiliana senza particolari patemi e rilanciandosi nella corsa verso un posto nella prossima Champions League. Perotti apre le danze all’ottavo minuto su calcio di rigore, Schick si inventa una magia nel cuore del primo tempo e ...

Pagelle Roma-Sassuolo 3-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle ROMA SASSUOLO 3-1 – La prima di Nicola Zaniolo è di quelle bellissime, che rimarranno impresse nella memoria del giocatore e dei tifosi. Il numero 22 della Roma, ad appena 19 anni, realizza un grande gol contro il Sassuolo, completando la festa giallorossa di Santo Stefano. L’ex Inter, e titolare in Serie A da […] L'articolo Pagelle Roma-Sassuolo 3-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

La Roma si fa Schick - Di Francesco si leva un… Sassuolo dalla scarpa : la Champions adesso è più vicina : La formazione giallorossa domina il match dell’Olimpico, superando agevolmente un Sassuolo mai veramente in partita Finalmente la Roma, finalmente una squadra capace di giocare e divertire. Eusebio Di Francesco ritrova la propria formazione in questo boxing day, asfaltando un Sassuolo incapace di creare problemi alla formazione giallorossa. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Gol, spettacolo e tre punti fondamentali in ottica Champions, dal ...

Roma-Sassuolo LIVE : magia di Zaniolo - tris giallorosso! [VIDEO] : Roma-Sassuolo LIVE – Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, la Roma va a caccia del successo in casa contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi, che in classifica ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Nella Roma, si rivede dal primo minuto Perotti, pienamente ristabilito fisicamente. L’argentino è l’unica novità rispetto alla squadra tipo delle ultime uscite. I neroverdi optano per il 4-4-2, con ...

Roma-Sassuolo - niente gol per… pochissimi millimetri : la FOTO della goal line technology è clamorosa : Il direttore di gara non ha assegnato la rete al Sassuolo perchè la palla non ha attraversato interamente la linea per pochissimi millimetri La tecnologia ha cambiato il calcio, soprattutto dopo l’avvento del VAR. All’Olimpico di Roma però ad aiutare l’arbitro è stata la goal line technoloy, strumento introdotto ormai da qualche anno per evitare le reti fantasma. Proprio così è stato tra i giallorossi e il Sassuolo, con ...

Roma-Sassuolo LIVE : Zaniolo - tris dei giallorossi! [VIDEO] : Roma-Sassuolo LIVE – Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, la Roma va a caccia del successo in casa contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi, che in classifica ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Nella Roma, si rivede dal primo minuto Perotti, pienamente ristabilito fisicamente. L’argentino è l’unica novità rispetto alla squadra tipo delle ultime uscite. I neroverdi optano per il 4-4-2, con ...

Roma-Sassuolo LIVE : fine primo tempo! [VIDEO] : Roma-Sassuolo LIVE – Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, la Roma va a caccia del successo in casa contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi, che in classifica ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Nella Roma, si rivede dal primo minuto Perotti, pienamente ristabilito fisicamente. L’argentino è l’unica novità rispetto alla squadra tipo delle ultime uscite. I neroverdi optano per il 4-4-2, con ...