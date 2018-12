Roma-Napoli | l' odissea di Santo Stefano | guasto tecnico | circolazione sospesa e ritardi

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO/ Negozi Roma e Milano - oggi 26 dicembre 2018 : Napoli - ecco i negozi aperti : SUPERMERCATI, centri commerciali e negozi aperti a SANTO STEFANO 2018: info, orari e strutture attive oggi 26 dicembre. Roma, Milano, Bologna e Bari

Napoli - la marcia su Roma degli autisti Ncc : 'Legge assurda e incomprensibile' : Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il governo tutti gli autisti con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della Sicilia, ...

Serie A - le ultime dai campi : Roma - Dzeko torna titolare. Napoli - c'è Milik. Ronaldo riposa : ATALANTA-JUVENTUS, ORE 15, SKY SPORT, De Roon ne avrà per 15 giorni e Pessina dovrebbe sostituirlo. Djimsiti e Masiello di nuovo titolari.Ronaldo probabilmente a riposo, c'è Douglas Costa. Benatia in ...

Napoli-PSG : incontro a Roma per Allan! Ecco le cifre dell'offerta : Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Allan . Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, c'è stato un incontro, in un albergo di Roma , tra le parti: il Napoli lo ritiene incedibile, ma il PSG pressa con 50 milioni di euro messi sul tavolo. L'idea del club francese è ...

Il Napoli non si ferma : “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così : Successo casalingo del Napoli contro la Spal, continua la marcia scudetto, ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: “Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con ...

Sky - duello Napoli-Roma per Kouamè : agli azzurri serve una cessione : Tuttavia, secondo quanto riferisce Sky Sport, il club di De Laurentiis avrebbe bisogno di definire una cessione , Rog è il maggiore indiziato a partire, prima di lanciare l'assalto definitivo al ...

Serie A : il Napoli si aggrappa alla Roma - trappola Fiorentina per il Milan : Juventus-Roma è una delle ultime possibilità di riaprire minimamente un campionato moribondo. Ci spera soprattutto il Napoli, unico vero antagonista dei cannibali bianconeri ma ancora distante 8 lunghezze dalla vetta. Un’impresa ardua per i giallorossi, a maggior ragione considerando il difficile momento psico-fisico attraversato e solo parzialmente attenuato dallo stentato successo sul Genoa nell’ultima uscita. Di Francesco ...

Lega Serie A spaccata - Juve-Inter-Milan contro Napoli e Roma : L’articolo di Repubblica Repubblica scrive di Juventus-Roma, big match di giornata (in posticipo alle 20.30). Il confronto tra bianconeri e giallorossi, però, non è analizzato solo sul campo. Anzi, secondo il quotidiano Romano ci sarebbe una vera e propria spaccatura in Lega dopo l’elezione del nuovo amministratore deLegato Luigi De Siervo. L’ex CEO di Infront sarebbe stato sostenuto dal club bianconero; dall’altra parte ...

Natale al museo a Milano - Roma e Napoli : tutte le aperture straordinarie del 25 dicembre : Non soltanto il giorno di Natale, ma anche la Vigilia e il giorno di Capodanno: le occasioni per riempire le feste con l’arte sono tantissime, in molte città d’Italia. Dal museo Archeologico di Napoli al MUDEC di Milano, ecco i musei che resteranno aperti durante le festività.Continua a leggere

Solo su Sky Sport Serie A i top match Roma-Milan - Napoli-Juventus e Milan-Inter : Sono stati svelati oggi gli orari dei match delle prime 9 giornate di ritorno della Serie A 2018/2019. Tra la 20^ e la 28^giornata, saranno 63 (su 90) gli incontri visibili in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Tra questi, anche i top match Roma-Milan del 3 febbraio (ore 20.30), la sfida...

Maltempo : nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli : Astral Infomobilità rende noto che si registra “nebbia a banchi sulla A1 Roma–Napoli tra Ferentino e Ceprano e tra la Diramazione Roma nord e Guidonia Montecelio dove la visibilità è a 100 metri.“ L'articolo Maltempo: nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Sorteggi Champions ed Europa League : male Juve e Lazio - sorridono Roma - Inter e Napoli : È stata un’urna agrodolce quella di Nyon per le squadre italiane. Nel quartiere generale dell’UEFA si sono infatti svolti i

'Resto per curare i tumori a Napoli' Ascierto dice no a Roma e Milano : Resterà a Napoli l'oncologo Paolo Ascierto. Il presidente della Fondazione Melanoma - personaggio dell'anno nell'ambito del Premio Zanibelli assegnato a Roma, ricercatore di punta dell'oncologia ...

Treni alta velocità Roma-Napoli : guasti e ritardi fino a 100 minuti : Dalle 16 la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli è rallentata in entrambi i sensi di marcia per un guasto tecnico agli impianti di gestione del traffico ferroviario. Lo ...