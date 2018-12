Roma-Napoli AV - guasto a rete alimentazione e linea bloccata con caos treni. Tecnici RFI al lavoro : Teleborsa, - Improvviso guasto nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre all'infrastruttura della rete elettrica di alimentazione sulla linea AV Roma-Napoli. L'inconveniente ha interessato la tratta ad ...

Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli : ritardi fino a 2 ore/ Blackout linea elettrica a Caserta : caos e disagi : Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi fino a due ore. Treni, Blackout sulla linea di alimentazione elettrica nei pressi di Caserta: caos e disagi.

Treni alta velocità Roma-Napoli in ritardo per un guasto sulla linea - : Un problema all'infrastruttura nella tratta tra Cassino e Pignataro. Rfi: "Tecnici al lavoro, istituiti servizi navetta e rimborso biglietti per i ritardi oltre 3 ore"

Treni alta velocità Roma-Napoli in ritardo per un guasto sulla linea : Treni alta velocità Roma-Napoli in ritardo per un guasto sulla linea Un problema all’infrastruttura nella tratta tra Cassino e Pignataro. Rfi: “Tecnici al lavoro, istituiti servizi navetta e rimborso biglietti per i ritardi oltre 3 ore” Parole chiave: ...

Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli : Roma, 26 dic., AdnKronos, - Nel pomeriggio si è verificato un problema alla circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta velocità Roma-Napoli per un Guasto all'infrastruttura nella tratta tra Cassino ...

Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli : Nel pomeriggio si è verificato un problema alla circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta velocità Roma-Napoli per un Guasto all'infrastruttura nella tratta tra Cassino e Pignataro. La Sala ...

Guasto sull'Alta velocità Roma - Napoli - caos e ritardi fino a due ore : La circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma - Napoli è sospesa per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni riscontrato nei pressi di Caserta. Si ...

Roma-Napoli - l'odissea di Santo Stefano : guasto tecnico - circolazione sospesa e ritardi fino a due ore : La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli è sospesa per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni riscontrato nei pressi di...

Guasto sull'Alta velocità Roma - Napoli - caos e ritardi fino a due ore : Blocco tecnico alla linea elettrica di alimentazione nei pressi di Caserta. Attivi i bus sostitutivi

Roma-Napoli - l'odissea di Santo Stefano : guasto tecnico - circolazione sospesa e ritardi fino a 90 minuti : «AV Roma-Napoli. circolazione sospesa», a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica. «I treni sono deviati sulla linea Roma-Napoli via Cassino e via Formia....

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO/ Negozi Roma e Milano - oggi 26 dicembre 2018 : Napoli - ecco i negozi aperti : SUPERMERCATI, centri commerciali e negozi aperti a SANTO STEFANO 2018: info, orari e strutture attive oggi 26 dicembre. Roma, Milano, Bologna e Bari

Napoli - la marcia su Roma degli autisti Ncc : 'Legge assurda e incomprensibile' : Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il governo tutti gli autisti con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della Sicilia, ...

Serie A - le ultime dai campi : Roma - Dzeko torna titolare. Napoli - c'è Milik. Ronaldo riposa : ATALANTA-JUVENTUS, ORE 15, SKY SPORT, De Roon ne avrà per 15 giorni e Pessina dovrebbe sostituirlo. Djimsiti e Masiello di nuovo titolari.Ronaldo probabilmente a riposo, c'è Douglas Costa. Benatia in ...

Napoli-PSG : incontro a Roma per Allan! Ecco le cifre dell'offerta : Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Allan . Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, c'è stato un incontro, in un albergo di Roma , tra le parti: il Napoli lo ritiene incedibile, ma il PSG pressa con 50 milioni di euro messi sul tavolo. L'idea del club francese è ...