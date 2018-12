Roma | gli attori del Teatro Patologico premiati in Campidoglio dalla sindaca Raggi

AUDIO NAINGGOLAN : "VOGLIO TORNARE A Roma"/ Minacciate moglie e figlie - Damascelli : "È in cura in una clinica" : AUDIO choc di Radja NAINGGOLAN: "Voglio TORNARE a Roma". Minacciate moglie e figlie, Tony Damascelli: "È in cura in una clinica per una dipendenza"

Nainggolan-Inter - spunta un audio shock : “voglio tornare a Roma - sto a fa un macello” [VIDEO] : Raja Nainggolan sta facendo ammattire i tifosi dell’Inter, dopo l’esclusione dai convocati di Spalletti, arriva un audio che ha del clamoroso Nelle ultime ore, il caso Nainggolan sta accendendo le festività in casa Inter. Sul web sta infatti circolando una nota audio abbastanza eloquente, che sta facendo infuriare i supporters nerazzurri. Chiariamo, sembra essere davvero Nainggolan a parlare, ma la certezza che sia proprio il ...

Napoli - la marcia su Roma degli autisti Ncc : 'Legge assurda e incomprensibile' : Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il governo tutti gli autisti con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della Sicilia, ...

VIDEO audio Nainggolan - ascolta le parole del belga : “Totti potrebbe darmi una mano - voglio tornà a Roma…” : Il calciatore belga dell’Inter Radja Nainggolan sempre al centro della scena in questi ultimi giorni. Dopo essere stato sospeso per motivi disciplinari dalla società nerazzurra, per essersi presentato nuovamente in ritardo in allenamento, il centrocampista è finito al centro di un vero e proprio caso. Nel giorno di Natale, su diversi account social (Instagram), è stato diffuso un audio nel quale il “Ninja” parlando in via ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Clamoroso Nainggolan - il centrocampista vuole tornare a Roma : spuntano gli audio : Il Natale in casa Inter è stato monopolizzato dalla vicenda della sospensione di Nainggolan, non convocato per lo scontro diretto per la Champions contro il Napoli. L’atteggiamento del calciatore dal giorno dopo la punizione da parte della società, unito alle parole di Spalletti in conferenza, sembrava far pensare a una situazione in via di risoluzione. Oggi, però, ecco un nuovo elemento che può quasi far gridare allo scandalo e ...

Roma-Sassuolo - è una questione di famiglia : la richiesta di Eusebio Di Francesco al figlio è sorprendente : L’allenatore della Roma incontrerà il figlio che gioca nel Sassuolo, sperando che non gli faccia un brutto scherzetto La panchina di Eusebio Di Francesco continua a traballare, l’allenatore della Roma ha bisogno di due vittorie da qui alla fine del 2018 per riassestarsi e difendere il proprio posto. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Il match con il Sassuolo dunque diventa di fondamentale importanza per il proprio futuro, una ...

Roma : Di Francesco - è vietato sbagliare : Così Eusebio Di Francesco parla, a Sky sport, della squadra dove è cresciuto come allenatore e che domani all'Olimpico ritroverà di fronte. Per la 'sua' Roma sarà vietato sbagliare. "Dobbiamo ...