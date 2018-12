Roma finalmente Schick | 3-1 al Sassuolo

romadailynews

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Decisamente un buon 26 dicembre per la. Tre punti, tutt’altro che scontati, contro il. Due recuperati sul Milan fermato a Frosinone. Quattro di distanza dal quarto posto occupato dalla Lazio, corsara a Bologna. E in più,, la prima buona prestazione di Patrikcon la maglia giallorossa.Il talento ceco ha procurato il rigore del vantaggio, ha siglato il raddoppio ma soprattutto è stato sempre in partita. Spesso nel vivo della fase offensiva. Il tutto condito con ottime giocate, come il tacco con il quale ha liberato un suo compagno al tiro. A Trigoria sperano che questa prestazione sblocchiil talento, prelevato a suon di milioni nell’estate del 2017 dalla Sampdoria.E pensare che solo qualche minuto prima della sua marcatura aveva sfiorato un incredibile (e sfortunato) autogol. Con il pallone che ha prima colpito la traversa ...