Roma - Di Francesco : 'È la migliore partita dell'anno' : Il ritorno di Perotti, la buona prova di Schick, la perla di Zaniolo. La Roma chiude il 2018 all'Olimpico con un netto successo sul Sassuolo che permette di arrivare senza troppe ansie all'...

Roma - Di Francesco : 'Miglior prestazione della stagione. Zaniolo? Non ero matto!' : Con grande disponibilità i giocatori si sono messi in discussione", l'analisi dell'allenatore della Roma ai microfoni di Sky Sport . Di Francesco ha poi aggiunto: " Se ho sentito la vicinanza della ...

Roma - Di Francesco esalta Zaniolo : “quando lo schierai con il Real mi presero per matto - adesso…” : L’allenatore della Roma ha analizzato la partita contro il Sassuolo, esaltando la prestazione di Zaniolo Felice e soddisfatto Eusebio Di Francesco, euforico per il successo ottenuto dalla Roma contro il Sassuolo. Una partita consistente quella dei giallorossi, capaci di rifilare un bel tris ai neroverdi, riusciti ad accorciare solo nel finale le distanze con Babacar. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Unica macchia di una partita perfetta, ...

Roma-Sassuolo - Di Francesco : “Non è mai mancato il sostegno della Società” : ROMA SASSUOLO DI Francesco – Al termine del match vinto all’Olimpico di Roma contro il Sassuolo l’allenatore dei giallorossi ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto -> Leggi anche Pagelle Roma-Sassuolo 3-1: highlights e tabellino del match Roma Sassuolo Di Francesco commenta il match “A livello tecnico è stata una delle […] L'articolo Roma-Sassuolo, Di Francesco: “Non è ...

La Roma si fa Schick - Di Francesco si leva un… Sassuolo dalla scarpa : la Champions adesso è più vicina : La formazione giallorossa domina il match dell’Olimpico, superando agevolmente un Sassuolo mai veramente in partita Finalmente la Roma, finalmente una squadra capace di giocare e divertire. Eusebio Di Francesco ritrova la propria formazione in questo boxing day, asfaltando un Sassuolo incapace di creare problemi alla formazione giallorossa. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Gol, spettacolo e tre punti fondamentali in ottica Champions, dal ...

Selvaggia Roma minacciata e insultata da alcuni fan di Francesco Chiofalo : Selvaggia Roma, dopo l’annuncio choc su Instagram da parte di Francesco Chiofalo, è stata accusata di menefreghismo nei confronti del suo ex fidanzato. I due giovani hanno appassionato il pubblico del piccolo schermo partecipando a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 ideato da Maria De Filippi. Soltanto qualche giorno fa il personal trainer Romano ha annunciato di avere un tumore al cervello e che passate le festività natalizie verrà ...

Roma - Di Francesco e il dilemma Dzeko. Perotti dall’inizio? : Roma-Sassuolo rappresenta la partita dell’anno per i giallorossi e Di Francesco, che si gioca la panchina e in caso di sconfitta rischia concretamente l’esonero. Contro il suo passato, il tecnico abruzzese confermerà il 4-2-3-1 delle ultime uscite ma a cambiare potrebbe essere qualche interprete. Portiere e reparto difensivo non dovrebbero essere toccati dal turnover. Stesso discorso per la diga in mezzo al campo, anche se in ...

Di Francesco esonerato?/ Roma ultime notizie : Paulo Sousa aspetta - ma spunta Panucci per la panchina : Di Francesco esonerato? Roma ultime notizie: Paulo Sousa aspetta una chiamata, ma spunta Panucci per la panchina giallorossa

Roma-Sassuolo : Di Francesco contro il suo passato per difendere il futuro : Roma – Il ‘Boxing day’ della 17esima giornata mette difronte Roma e Sassuolo. Per il 2° anno consecutivo, infatti, la serie A scenderà in campo anche nel giorno di Santo Stefano, regalando agli appassionati di calcio la giornata integrale della massima divisione. Giallorossi e Neroverdi si sfideranno questo pomeriggio allo stadio Olimpico capitolino, col fischio d’inizio fissato per le ore 18. Eusebio di Francesco sfiderà ...

Roma-Sassuolo - è una questione di famiglia : la richiesta di Eusebio Di Francesco al figlio è sorprendente : L’allenatore della Roma incontrerà il figlio che gioca nel Sassuolo, sperando che non gli faccia un brutto scherzetto La panchina di Eusebio Di Francesco continua a traballare, l’allenatore della Roma ha bisogno di due vittorie da qui alla fine del 2018 per riassestarsi e difendere il proprio posto. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Il match con il Sassuolo dunque diventa di fondamentale importanza per il proprio futuro, una ...

Roma : Di Francesco - è vietato sbagliare : Così Eusebio Di Francesco parla, a Sky sport, della squadra dove è cresciuto come allenatore e che domani all'Olimpico ritroverà di fronte. Per la 'sua' Roma sarà vietato sbagliare. "Dobbiamo ...

Roma - Di Francesco : 'È stimolante essere in discussione. La pressione ci dà motivazioni' : Ecco le sue parole a Sky Sport. La sfida con il Sassuolo del figlio Di Francesco. 'Manderò mia moglie in ritiro per minacciarlo, non deve fare scherzi, ride ndc,. Sassuolo per me è stato un ...

Roma - Di Francesco non si fida del Sassuolo poi ‘minaccia’ il figlio Federico : Si avvicina la giornata di campionato in Serie A, in campo anche la Roma che non può permettersi passi falsi nella gara contro il Sassuolo, ecco le indicazioni della vigilia da parte del tecnico DI Francesco: “È una squadra spensierata, che ha un’idea di gioco e un’identità. Conosco l’ambiente, riescono a preparare bene le partite con una certa serenità e allo stesso tempo hanno giocatori sia giovani sia esperti di grande qualità. ...

Roma - Di Francesco sfida il figlio : 'Non deve fare scherzi...' : Per la Roma la corsa alla Champions si è fatta complicata: ' Il fatto che ci siano così tante squadre implicate può anche essere un vantaggio', ha spiegato Di Francesco ai microfoni di Sky Sport. ...