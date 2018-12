Rivelazione shock di Niki Lauda | “trapianto di polmone? Periodo peggiore della mia vita

F1 - la Rivelazione shock di Todt : “ho guardato il Gp del Brasile 2018 insieme a Michael Schumacher” : Il presidente della FIA ha rivelato di aver guardato in tv insieme a Michael Schumacher l’ultimo Gran Premio del Brasile svoltosi poche settimane fa Il rapporto tra i due è sempre rimasto stretto, impossibile che non lo sia viste le vittorie e i trionfi conquistati insieme durante il periodo d’oro in Ferrari. Per questo motivo, Jean Todt non perde occasione per far visita a Michael Schumacher, il quale continua a lottare per ...