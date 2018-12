Risultati Premier League – Nuovo tonfo del City | Liverpool e Tottenham ringraziano | per

Premier League - i Risultati del Boxing Day (oggi 26 dicembre). Vola il Liverpool in testa - crolla il Manchester City - doppietta Pogba : Il Boxing Day ha come sempre regalato emozioni, la grande tradizione del calcio inglese prevede che un turno di campionato si giochi a Santo Stefano e il clima di festa si percepisce in tutti gli stadi della Premier League. Sono arrivati diversi risultati pirotecnici: l’Everton ha espugnato il campo del Burnley con un roboante 5-1 (spicca la doppietta di Digne), il Liverpool ha surclassato il Newcastle per 4-0 (Lovren apre le marcature, ...

Premier League - i Risultati del Boxing Day : Liverpool - United e Tottenham ok - altro crollo del City [GALLERY] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Premier League - i Risultati della 19giornata LIVE : Manchester City ancora ko - Liverpool a +7 : IL PROGRAMMA della 19giornata LIVErpool-Newcastle 4-0 11' Lovren, 47' rig. Salah, 79' Shaqiri, 85' Fabinho Leicester-Manchester City 2-1 15' Bernardo Silva, MC,, 19' Albrighton, L,, 81' Pereira, L, ...

Risultati Premier League - debacle casalinghe per Chelsea e City [GALLERY] : 1/90 AFP/LaPresse ...

Premier - i Risultati della 18giornata IN DIRETTA. L'Arsenal batte il Burnley 3-1 : Una vittoria preziosa per restare agganciato al treno delle big. A Emirates, L'Arsenal non vive una giornata semplice, tra infortuni e polemiche, la presunta lite Ozil-Emery, ma la squadra risponde ...

Risultati Premier League - Liverpool inarrestabile : momento magico per i Reds [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Premier League - i Risultati della 17giornata : l'Arsenal va ko - vince il Chelsea di Sarri : stata una domenica di Premier League da dimenticare per l' Arsenal , che, per la prima volta dal 18 agosto, ha perso una partita di campionato. Il ko dei Gunners ha costituito la grande sorpresa della ...

Risultati Premier League - super Chelsea anche in trasferta : passo falso dell’Arsenal [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Risultati Premier League : City inarrestabile - Tottenham allo scadere - male Ranieri [GALLERY] : 1/108 AFP/LaPresse ...

Premier League : i Risultati della 17giornata : City di nuovo in testa. Il Tottenham vince nel recupero : Due delle super-big in campo nel sabato di Premier League valido per la 17giornata di campionato. Ride il Manchester City, non piange , ma rischia, il Tottenham . La squadra di Pochettino, dopo l'...

Risultati Premier League : City inarrestabile - Tottenham allo scadere [GALLERY] : 1/108 AFP/LaPresse ...

Premier League - i Risultati della 16giornata : Salah scatenato - Liverpool al 1° posto. Mourinho batte Ranieri : BOURNEMOUTH-Liverpool 0-4 25', 48' e 77' Salah, 68' aut. Cook Bournemouth , 4-4-2,: Begovic; Francis, Cook, Aké, Daniels; Stanislas, Surman, Brooks, Lerma; Fraser, King. All.: Howe Liverpool , 4-3-...

Premier League - i Risultati della 15giornata : Chelsea ko. Pari tra United e Arsenal : Il risultato più clamoroso del mercoledì della 15giornata di Premier League arriva dal Molineux Stadium dove il Wolverhampton batte a sorpresa il Chelsea . 2-1 il risultato finale di un match che ...

Risultati Premier League : City inarrestabile - West Ham in crescita [FOTO] : 1/26 AFP/LaPresse ...