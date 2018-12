Risultati NBA – Harden trascina Houston contro Oklahoma | Boston ok su Philadelphia dopo

Risultati NBA – Il ‘Gallo’ ed i suoi Clippers ko per un soffio contro un Curry mostruoso - LeBron James non basta ai Lakers : Una nottata di fuoco nei parquet americani: tutti i Risultati delle sfide di NBA di oggi Uno spettacolo unico nella notte italiana nei campi da basket americani. Tantissime le sfide di NBA andate in scena oggi. Splendido sorriso sul volto degli Atlanta Hawks, che ieri sera hanno mandato al tappeto per soli 3 punti i Detroit Pistons. Il match è terminato col punteggio di 95-98, con Galloway e Carter migliori realizzatori con 18 punti a ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (24 dicembre) : Warriors battono Clippers (25 di Gallinari) con 42 punti e una magia di Curry - Lakers e Thunder battuti : L’ultima giornata di partite prima di Natale riserva al mondo NBA una grande varietà di sorprese, partite lottate, grandi prestazioni di singoli e, in generale, una bella scorpacciata di pallacanestro distribuita su 11 partite. Andiamo a vedere che cos’è successo. La prima pagina spetta al match tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers: lo vincono i campioni NBA per 129-127 allungando nel terzo quarto, rischiando di farsi ...

NBA - Risultati della notte : Lakers battuti in casa da Memphis - OKC va ko con Minnesota : Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 99-107 Cosa succede quando una squadra che ha perso le ultime quattro trasferte in fila va sul campo di una che è reduce da sei successi consecutivi tra le mura ...

NBA - Risultati della notte : Golden State batte Dallas e Doncic - OKC sale al 1° posto a Ovest : Golden State Warriors-Dallas Mavericks 120-116 È Kevin Durant il killer designato dagli Warriors per chiudere i conti contro Dallas e il n°35 risponde presente: in una partita da 29 punti, 12 rimbalzi ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trascina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

Nba Risultati : Boston travolta da Giannis - Toronto vola con Kawhi : Giannis Antetokounmpo domina il match tra i Bucks e i Celtics, trascinando la sua Milwaukee al successo al TD Garden e lasciando la squadra di coach Stevens a fare i conti con la terza sconfitta ...

Nba Risultati : LeBron e i Lakers piegano i Pelicans - Belinelli e Spurs devastanti : Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 112-104 LeBron James con l'influenza è comunque meglio del 99% dei colleghi. Dopo aver saltato l'allenamento del mattino per rimanere a letto a recuperare, King ...

Risultati NBA – LeBron in tripla doppia fa volare i Lakers : bene anche Mikwaukee e Spurs : LeBron James in stato di grazia porta alla vittoria i Lakers, bene anche gli Spurs di Belinelli e i Bucks di Antetokounmpo Nella notte italiana 10 sono stati i match giocati oltreoceano validi per la regoular season NBA. Tra questi, all’alba nel nostro Paese si è assistito all’avvincente incontro tra i Lakers ed i Pelicans. Un magnifico LeBron James, sempre più in stato di grazia, ha fatto segnare una tripla doppia a suo nome ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trascina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

NBA - Risultati della notte : Giannis e Milwaukee conquistano Boston - Portland crolla in casa : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 107-120 Era lo scontro più interessante della notte, una delle tante possibili sfide al vertice della Western Conference ed è arrivata l'ennesima conferma di un assunto ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

Risultati NBA – Gallinari show! I 35 punti di Harden non bastano ai Rockets : Danilo Gallinari protagonista indiscusso delle partite di NBA della notte: tutti i Risultati Solo due le partite di NBA disputate nella notte italiana: i Miai Heat hanno conquistato un’importante vittoria, davanti al pubblico di casa contro gli Houston Rockets per 101-99. Tra i padroni di casa si sono distinti Richardson e Johnson, a referto rispettivamente con 22 e 19 punti, ma nonostante la sconfitta è stato Harden il protagonista ...

Nba - Risultati : Warriors fermati dai Jazz - Belinelli e gli Spurs scatenati a Orlando : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 - 'Vogliamo giocare sempre così, facendo girare la palla e divertendoci'. Più che un mantra, quello di Rudy Gobert sembra una ricetta per provare a fermare ...