Rissa Insigne-Keita | scintille durante il match tra Inter e Napoli | Koulibaly applaude

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)– Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l'ingenuità della doppia ammonizione, una per l'applauso nei confronti dell'arbitro. Tensione altissima nel finale traed. L'attaccante delprova due volte a colpire il senegalese e si becca il cartellino rosso. Al triplice fischio, Ancelotti è costretto a prendere di peso Mario Rui per evitare altre conseguenze.calci asu sky pic.twitter.com/NPyXoW5Y7u— Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 26 dicembre 2018