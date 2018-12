Reggio Emilia Erasmus+ | la Provincia ottiene la Carta della Mobilità

Basket - Serie A 2019 : Virtus Bologna-Reggio Emilia 81-69. Le V nere ringraziano Punter - decisivo nel finale : La Virtus Bologna batte Reggio Emilia per 81-69 nel terzo anticipo della 12ma giornata della Serie A di Basket al termine di una partita a lungo condotta, ma che gli ospiti avevano raddrizzato a meno di due minuti dal termine prima che Punter si ergesse a salvatore della Patria siglando nel finale otto dei 21 punti che gli consegnano il titolo di MVP della sfida nonché quello di top scorer. Nel primo quarto inizio scoppiettante e grande ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Reggio Emilia - Risultato live 41-40 - streaming video tv : intervallo - basket Serie A - : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia streaming video e tv: orario e Risultato live del derby Emiliano di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Diretta/ Virtus Bologna Reggio Emilia - Risultato live 17-10 - streaming video tv : 1uarto - basket Serie A - : Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia streaming video e tv: orario e Risultato live del derby Emiliano di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Reggio Emilia - 20enne affetto di Sma : 'Cerco amici - disposto a pagarli 7 euro l'ora' : Quella che si sta per raccontare è una storia molto triste perché riguarda le condizioni di salute di un ragazzo di appena venti anni, affetto da Sma, meglio conosciuta come atrofia muscolare spinale, una malattia che colpisce le cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale da cui partono i nervi diretti ai muscoli, e che trasmettono i segnali motori. Il giovane Cristian Viscione, infatti, di Reggio Emilia, secondo quanto riferisce ...

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA Reggio EMILIA/ Streaming video tv : Sacripanti e la lezione di Brindisi - basket Serie A - : DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA Streaming video e tv: orario e risultato live del derby EMILIAno di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Virtus Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv : Non solo la NBA, ma anche la Serie A di basket vivrà il suo Christmas Day. La giornata natalizia verrà chiusa dal derby Emiliano tra la Segafredo Virtus Bologna e la Grissin Bon Reggio Emilia. Bologna è in piena lotta per un piazzamento nelle Final Eight di Coppa Italia e ha bisogno di due punti per entrare tra le prime otto della classifica, mentre Reggio Emilia si trova attualmente all’ultimo posto e sta vivendo una stagione veramente da ...

Reggio Emilia - ragazzo disabile cerca amici : 'Disposto a pagarli 7 euro all'ora' : Cristian Viscione è un ragazzo disabile di 20 anni di Reggio Emilia, affetto da Sma , una malattia che lo costringe a restare bloccato a letto. L'immobilità fisica non corrisponde, però, a quella ...

Basket - Serie A 2019 : a Natale due derby lombardi e uno emiliano. 25 dicembre con Varese-Cantù - Milano-Brescia e Bologna-Reggio Emilia : A nove anni dal primo tentativo di giocare anche il giorno di Natale, effettuato dalla Virtus Bologna nel 2009, la Serie A torna a sperimentare quella che in NBA è una tradizione pluridecennale ormai consolidata. Stavolta le partite saranno tre, tutte all’interno di uno dei triangoli storici del Basket italiano: Varese-Milano-Bologna. Andiamo a vedere cosa c’è da attendersi dal trittico natalizio. OPENJOBMETIS VARESE-ACQUA S. ...

Serie A Basket - 11ª giornata – Sorridono Trieste e Venezia - Reggio Emilia e Cantù ko : Trieste trionfa a Reggio Emilia, Cantù ko contro Venezia davanti al pubblico di casa E’ terminata l’11ª giornata del campionato italiano di pallacanestro maschile. Ottima prestazione di Trieste, che ha trionfato nella trasferta di Reggio Emilia. La Reggiana non è riuscita a mettere in difficoltà la sua avversaria, cedendo per 71-84. Peric e Sanders hanno trascinato Trieste alla vittoria con i loro 17 punti a testa, mentre tra i ...

Diretta Reggio Emilia Trieste/ Risultato finale 71-84 : Peric e Wright lanciano l'Alma! La Reggiana affonda : Diretta Reggio Emilia Trieste: il Risultato finale inchioda la Grissin Bon ad un'altra sconfitta stagionale, l'Alma vola sempre più in zona playoff.

Il Natale si accende con il Festival Var - show a Empoli e Reggio Emilia : Una Var così attiva non si ricordava da mesi. Praticamente era dal 2017 che non si registravano un numero così elevato di interventi in una sola giornata di campionato. In Empoli-Sampdoria c'è stato ...

Alimenti scaduti - controlli a Reggio Emilia : sanzioni in bar e ristoranti : controlli in Emilia Romagna in particolare bar e ristoranti dove sono stati sequestrati Alimenti scaduti ed elevate sanzioni amministrative. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla unitamente ai colleghi del Nas Parma ed ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Emilia, con la collaborazione della locale polizia provinciale con al seguito una unità antidroga, hanno dato corso a Guastalla al mirato ...

La lettera di Babbo Natale col palloncino da Lecco a Reggio Emilia : rintracciato il piccolo mittente : Partito da Lierna, un piccolo borgo in provincia di Lecco, ha viaggiato per 250 chilometri sorvolando la Pianura Padana, il Po e l’autostrada, ha superato il giorno e la notte. È sopravvissuto a nebbia, vento e freddo, forse anche alla pioggia. E alla fine è planato sull’impianto di depurazione delle acque reflue di Iren, a Mancasale, una frazione ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Reggio Emilia sbanca Lamezia : IL TABELLINO - CONAD Lamezia - CONAD Reggio Emilia 0-3, 23-25, 16-25, 21-25, CONAD Lamezia: Negron 4, Alfieri 4, Bruno 5, Aprile 6, Bigarelli 17, Fantini 11, De Santis, L,, Zito, L,, Butera 0. N.E. ...