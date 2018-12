Rapita 32 anni fa | ritrovata in Bolivia donna argentina

Silvia Romano - tra i vicini della milanese Rapita in Kenya c'è anche Vecchioni : "Paese pericoloso - non vado da anni" : Il cantautore abita nella stessa zona: "Mi spiace tantissimo per quella ragazza. Avevo casa a Watamu, conosco la situazione"

Kenya - sparatoria a Chakama : Rapita una volontaria italiana di 23 anni : Si chiama Silvia Romano la volontaria italiana che alle 20:00 (ora locale) di ieri sera è stata rapita durante l'attacco a un mercato di Chakama, nella costa sud orientale del Kenya. La giovane di 23 anni, originaria di Milano, lavora come volontaria per l'organizzazione Africa Milele Onlus. L'identità degli aggressori non è ancora nota alle forze dell'ordine, così come i motivi della sparatoria. Il quotidiano locale The Nation racconta di "80 ...

