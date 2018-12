Rai Sport | Palinsesto 26 Dicembre 2018

Formula 1 - Raikkonen 'L'Ultimo Imperatore' : il 24 dicembre su Sky Sport F1 : Il significato della Ferrari secondo Kimi "La Ferrari è diversa rispetto a qualunque altro team, c'è una grande passione: ovunque tu vada nel mondo, tutti la conoscono. E' anche un modo più italiano ...

Calendario Serie A basket - gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23 dicembre. Come vederle in tv su Rai ed Eurosport : Arriva proprio alla vigilia delle feste il terzultimo appuntamento con la Serie A di basket per quest’anno, che è anche l’undicesimo della stagione 2018-2019. Come tradizione impone, si gioca su due giorni, con la differenza che stavolta gli anticipi del sabato sono due, e restano dunque sei partite da giocare la domenica. Occhi puntati sul derby Milano-Varese, con l’Openjobmetis che sta dimostrando semplicemente che i ...

Serie B - Ascoli-Brescia : l'anticipo della 17^giornata in diretta tv su Rai Sport : Ascoli-Brescia, partita ricca di fascino con precedenti anche in massima Serie (negli anni ’80), è l'anticipo di Serie B che venerdì sera al ‘Del Duca’ di Ascoli aprirà la 17^giornata di campionato. La compagine marchigiana è decima della classe con 20 punti a due lunghezze dai play off, ma non attraversa un grandissimo momento, avendo ottenuto un solo successo nelle ultime cinque uscite. E’ invece in gran spolvero il Brescia; reduce da tre ...

eSports : EnD Gaming vincono il campionato nazionale Rainbow Six : Siege : Uno dei formati più importanti per la scena eSport italiana è sicuramente l’ESL Vodafone Championship. Le squadre a partecipare sono state tantissime (distribuite tra LoL, CS:GO, Clash Royale e Rainbow Six: Siege) e tra queste c’erano gli indiscussi EnD Gaming! EnD è un team competitivo che ormai la fa da padrona in Italia: grazie alla sua forza e tattica si è guadagnato il titolo nazionale di Rainbow Six: Siege più di una volta. Anche ...

Il Premier Conte consegnerà i Collari d'Oro ai campioni dello sport italiano. Diretta su Rai2 dalle 11 : ... Moto2, , Francesca Lollobrigida , sport Rotellistici, 14 titoli Mondiali, , Alessia Zecchini , Pesca sportiva e Attività Subacquee, 4 titoli Mondiali Immersione in Apnea, campioni DEL MONDO PRIMA ...

Serie B - Ascoli-Brescia in diretta tv : partita in chiaro venerdì su Rai Sport : Il campionato di Serie B proporrà la 17ª giornata nel fine settimana e l’anticipo vedrà sfidarsi Ascoli e Brescia nella serata di venerdì 21 dicembre 2018. Il fischio d’inizio sarà fissato per le ore 21.00 allo Stadio Del Duca: la diretta tv sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, ma si potrà usufruire del servizio di streaming sulla piattaforma di Rai Play. I padroni di casa, allenati da Vincenzo Vivarini, sono reduci dal pareggio per 1-1 contro ...

Champions League 2019 : il sorteggio degli ottavi di finale in diretta su Sky - Rai e Eurosport : sorteggio Champions League Superata la fase a gironi con il sogno infranto di avere quattro squadre italiane ancora in corsa, questa mattina alle 12.00 si procede con il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che stabilirà le prossime avversarie in campo europeo di Juventus e Roma. La cerimonia, come da tradizione, va in scena all’Uefa Head Quarter di Nyon, in Svizzera, e sarà trasmessa in diretta tv. Ad accendersi sul ...

Sorteggio Ottavi Champions (Rai Sport - Sky e Eurosport) e 16esimi Europa League (Sky e Eurosport) : Sorteggi di Coppe a Nyon, e per le due italiane rimaste in lizza in Champions c'è il rischio di una doppia sfida con le inglesi. I giallorossi infatti vengono dati dai bookmaker come probabili rivali del Manchester City di Guardiola, che negli Ottavi non potrà affrontare le altre inglesi: quindi niente 'cuginì dello United, e niente Liverpool o Tottenham. Da ...

Serie B - Foggia-Cremonese venerdì in diretta tv su Rai Sport : La sedicesima giornata di Serie B comincia venerdì sera in Puglia con Foggia-Cremonese. Penultimi della classe e senza vittoria da inizio ottobre, causa il brutto ko incassato sabato scorso dal Livorno, che ha così agganciato proprio il Foggia nel fondo della classifica. Ora i satanelli sono anche senza allenatore: esonerato Grassadonia non è ancora stato reso ufficialmente noto il nome del sostituto. In pole c’è Delio Rossi ma si parla anche di ...

Young Boys-Juve - diretta in streaming e in televisione su Sky Sport - SkyGo e Rai 1 : Questa sera, alle 21, la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo per sfidare lo Young Boys. Il match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League si giocherà allo Stade de Suisse. I bianconeri arrivano al match odierno dopo aver battuto 1-0 il Valencia all'Allianz Stadium. I gialloneri, invece, nell'ultima partita disputata in campo europeo hanno perso 1-0 in trasferta contro il Manchester United ...