Quando due piloti sono in rotta di collisione | succede un disastro come ora

Slittino - Coppa del Mondo juniores Park City 2018 : due podi per gli azzurri - staffetta fuori Quando era in testa : Arrivano due podi per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo juniores di Slittino: sorridono Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio maschile e Verena Hofer nel singolo femminile, che nella tappa inaugurale di Park City, negli USA, hanno centrato il terzo posto. Peccato per la staffetta, con il doppio maschile che va fuori e non completa il tracciato quando l’Italia, dopo i primi due singoli, era in testa. Nel singolo maschile ...

Wilder-Fury - Quando si farà la rivincita? Nuova battaglia per il Mondiale WBC e i due titani deridono Joshua : Deontay Wilder e Tyson Fury si rincontreranno quasi sicuramente sul ring nel 2019: i due pugili non si sono assolutamente tirati indietro dopo il pareggio di questa notte, il Mondiale WBC dei pesi massimi non ha decretato vinti e vincitori, la cintura rimane in possesso dello statunitense che nelle dichiarazioni post match ha subito parlato di rivincita, prontamente seguito dal britannico. The Bronze Bomber e The Gipsy King hanno inscenato un ...

Chris Hemsworth è stato snobbato due volte da Leonardo DiCaprio Quando non era ancora così famoso : L'aneddoto raccontato dal personal trainer di Chris The post Chris Hemsworth è stato snobbato due volte da Leonardo DiCaprio quando non era ancora così famoso appeared first on News Mtv Italia.

Nudo emotivo - Quando l’incontro tra due anime mette a nudo il proprio essere : Dall’incontro con una persona si possono generare uno spettro infinito di variabili e varianti. Emozioni, sentimenti, desideri: un individuo può comunicare attraverso il proprio corpo, ma anche tramite la sua anima. Ed è in virtù di questo, che i rapporti tra due persone possono tramutarsi in esperienze concrete di vita che lasciano un segno indelebile. Chi l’ha detto che l’incontro più intimo possa essere esclusivamente di natura sessuale? Se ...

Manchester-Bayern ’99 : Quando la vita si capovolge in due minuti : Champions League 1998-99: tedeschi e inglesi si incontrano tre volte. Sempre gol e spettacolo. Con il finale thrilling dell’ultimo atto a Barcellonadi Stefano Ravaglia“Ero sceso per premiare il Bayern. Mi ritrovai a premiare il Manchester”. Parole e musica di Lennart Johansson, per 17 anni presidente della Uefa. E lo era anche quella sera di fine maggio del 1999, quando, dieci anni dopo l’ultima volta, il Camp Nou di ...

Quando “l’amore è più forte di un uragano” : due soccorritori convolano a nozze a Mexico Beach - sullo sfondo la città completamente distrutta da “Michael” [FOTO] : 1/15 ...