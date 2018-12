Quali mostre vedere nel 2019 | ecco i principali appuntamenti dell' anno nuovo

Tennis - Starace promette battaglia dopo la sQualifica : “dimostrerò la mia innocenza” : Potito Starace non ci sta e promette battaglia dopo la squalifica comminatagli per match-fixing, un caso relativa al 2011 “Non me lo spiego, non riesco a capire. Mi hanno già distrutto tante volte eppure sono ripartito e ho sempre dimostrato la mia innocenza. Ma questa volta è troppo”. Potito Starace si è sfogato ai microfoni de Il Mattino dopo la pesante squalifica con multa salata comminata a lui ed a Bracciali. “Un ...