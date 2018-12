Psg | Mbappé mostra il trofeo Kopa e Verratti lo irride col tunnel | VIDEO

Dalla Francia : il Psg dovrà rinunciare a uno tra Neymar e Mbappé : Mbappé, invece, è più giovane ed è un campione del mondo in carica, a 20 anni ha ancora una carriera davanti a sé. Il rischio d'esclusione Dalla Champions League Le spese folli sul mercato, però, non ...

Champions - Stella Rossa-Psg 1-4 : gol di Cavani - Neymar - Marquinhos e Mbappè : Niente scherzi. Niente rischi. Il Psg aveva un solo obiettivo: vincere. Per non dipendere da nessuno e guadagnarsi da sé gli ottavi. Obiettivo centrato, con un netto 4-1 sulla Stella Rossa e il primo ...

Psg in viaggio verso Belgrado. E Mbappé 'incorona' Buffon : Il portiere ex Juventus ed l'attaccante campione del mondo si sono scattati una foto insieme nell'atto di abbracciarsi. Mbappé postando poi la foto sui social ha aggiunto una corona a Buffon, ...

Psg e il caso fair play : la Juve sogna Mbappé : Ci sono due società prestigiose - Manchester City e Paris-Saint Germain - alle prese con potenziali problemi extracampo, con il rischio, da molti paventato, di sanzioni economiche corpose. C'è un ...

L'Equipe : "Via uno fra Mbappé e Neymar". Il Psg attacca : "Disonestà intellettuale" : Scontro fra il quotidiano francese, che ha avanzato l'ipotesi di una cessione obbligata in estate per il Paris Saint Germain, e il club capitolino, che smentisce e attacca: "Siete un media di ...

Psg - via Neymar o Mbappé per il fair play Uefa? Ed è guerra con l'Équipe : Difficilmente il Psg si priverà di Mbappé, non ancora 20enne, francese e campione del mondo a Russia 2018. Communiqué du club - Paris Saint-Germain , @PSG_inside, 7 dicembre 2018 LA REAZIONE - Il Psg ...

Psg - ecco quanto costa Mbappé : Il Real Madrid sogna Kylian Mbappé . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il fuoriclasse del PSG , pagato 180 milioni di euro, ne vale ora 250, con le Merengues che ci stanno facendo più di un pensiero.

Il Psg contro L’Equipe : «Disinformazione su Cavani e Mbappé» : Un duro comunicato Il Psg contro L’Equipe. L’attacco frontale della società parigina si esprime in un comunicato stampa diffuso dalla dirigenza, che denuncia disinformazione e disonestà intellettuale da parte del quotidiano sportivo. Il riferimento va anche agli articoli su Cavani apparsi nei giorni scorsi, per cui il centravanti uruguagio sarebbe sul mercato anche a causa della sua insofferenza in Francia. Questa la traduzione della ...

Psg - scherzo di Neymar a Mbappé : spruzzi d'acqua mentre il francese canta. VIDEO : L'amicizia tra Neymar e Mbappé è cosa nota: le due stelle del Paris Saint-Germain a più riprese hanno dimostrato anche pubblicamente di avere un ottimo rapporto. Così il brasiliano ne ha approfittato ...

Psg stai attento - Farah tenta Mbappé : "Dai fratello - vieni all'Arsenal" : I tifosi dell' Arsenal sognano un colpo di mercato a gennaio, tra questi c'è anche Mohamed Farah . Il mezzofondista britannico, campione del mondo nel 10mila metri piani e campione olimpico dei 5mila, ...

Psg-Liverpool - Neymar e Mbappé in campo dal primo minuto : Le parole di Tuchel Ci siamo, è la notte decisiva. Per il Napoli, che ospita la Stella Rossa. Ma anche per Psg e Liverpool, che si sfidano al Parco dei Principi in un match da dentro o fuori. O meglio: per i francesi è una partita decisiva, in caso di mancata vittoria dovrebbero sperare in un risultato positivo del Napoli ad Anfield per qualificarsi. Solo che lo stesso Napoli, in caso di successo contro la Stella Rossa e proprio grazie alla ...

Psg - l'annuncio di Tuchel : 'Neymar e Mbappé saranno titolari contro il Liverpool' : ROMA - Rientra ufficialmente l'allarme infortuni in casa Paris Saint Germain. La paura di non avere le due stelle più importanti nella gara decisiva contro il Liverpool è stata fugata dalle ...

Psg - Tuchel : 'Neymar e Mbappé tornano col Liverpool' : ROMA - L'uno è alle prese con un'elongazione agli adduttori rimediata nel corso dell'amichevole fra il suo Brasile ed il Camerun , l'altro ha subito una contusione alla spalla destra durante Francia-...

Psg - Mbappé come Holly : la foto su Instagram mostra la stessa fasciatura : Entrambi sono riusciti nella straordinaria impresa di vincere il Mondiale. Uno ha realizzato questo sogno nella vita reale, l'altro solo nella finzione. Ma non è questo l'unico aspetto che accomuna ...