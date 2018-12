Prestiti Cattivi Pagatori 2019 | prestiti personali e cambializzati senza cessione del

correttainformazione

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Iper, come dice lo stesso termine, sono stati pensati per persone che in passato non sono state in grado di saldare il proprio debito o che non dispongono di alcuni documenti specifici per ottenere i. Ad esempio per far si che la richiesta di prestito venga accettata, alcuni istituti di credito valutano documenti che possano essere una garanzia da parte del richiedente, come una copia del Tfr (trattamento di fine rapporto) nel caso si tratti di lavoratori dipendenti. Un’altra garanzia talvolta richiesta per ottenere un prestito è la firma di un garante che si faccia carico, nel caso in cui il richiedente non riesce a pagare il debito, di tutto il saldo finale. Nel momento in cui si viene segnalati dalle banche come ‘’ sarà molto difficile che altri istituti di credito accettino di concedere un nuovo prestito nelle formule ...