Premier League | i risultati del Boxing Day | Liverpool | United e Tottenham ok | altro ...

Premier League : è tornato il Leicester dei miracoli - il Liverpool allunga in vetta : Premier League in campo a Santo Stefano come da tradizione e come sempre il Boxing Day ha regalato gol, emozioni e sorprese. La più grande arriva dal King Power Stadium, dove il Leicester , dopo aver ...

Premier League - i risultati della 19giornata LIVE : Manchester City ancora ko - Liverpool a +7 : IL PROGRAMMA della 19giornata LIVErpool-Newcastle 4-0 11' Lovren, 47' rig. Salah, 79' Shaqiri, 85' Fabinho Leicester-Manchester City 2-1 15' Bernardo Silva, MC,, 19' Albrighton, L,, 81' Pereira, L, ...

66 gol in 10 partite : nel 1963 il Boxing Day di Premier League più divertente della storia : Dici Boxing Day, pensi alla Premier League. Quella del 26 dicembre è per gli inglesi una delle giornate più tradizionali e suggestive dell'intero campionato. Il "giorno della scatola" è infatti una ...

Premier League - l'Arsenal sogna Keylor Navas del Madrid : Arsenal punta a sostituire il portiere Peter Cech e pensa di poterlo fare ingaggiando il costaricano del Real Madrid, Keylor Navas. Quest'ultimo è finito in panchina dopo l'acquisto del belga Thibaut ...

Pronostico Southampton vs West Ham - Premier League 27-12-2018 e Analisi : Premier League, 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Southampton-West Ham, giovedì 27 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Southampton-West Ham, giovedì 27 dicembre. Scontro davvero delicato per i Saints nel posticipo della diciannovesima giornata di Premier League. Al St Mary’s Stadium e contro il West Ham, la squadra di Ralph Hassenhuttl si contende punti davvero importanti in chiave salvezza. Analisi e Pronostico ...

Premier League : quando Sam Allardyce allenava il Bolton Wanderers : Le testimonianze degli anni trascorsi ai Wanderers raccontati dall’ex caporedattore del Bolton Evening News, Gordon Sharrock. Dai testicoli di pecora, alle corse seduti sui wc…Gordon Sharrock, ex caporedattore del Bolton Evening News, aveva raccontato alla BBC Sport alcuni aneddoti su Sam Allardyce, quando allenava la formazione cittadina dei Bolton Wanderers.I due si conobbero per la prima volta negli anni ’70, quando ...

Probabili formazioni Manchester United-Huddersfield - Premier League 26-12-2018 : Probabili formazioni Manchester United-Huddersfield 26 dicembre: si gioca per la 19 esima giornata della Premier League.Con il nuovo allenatore, ex gloria del club, subentrato al posto di Mourinho, lo United ha subito ripreso a girare. I “Red Devils”, infatti, hanno stracciato il Cardiff nell’ultimo turno di Premier League (5-1 in Galles), e puntano, adesso, a risalire una classifica che li vede sesti a quota 29 punti, già molto staccati, ...

Contro il mito della Premier League : Ahi serva serie A, eccetera eccetera. Noi siamo così dannatamente indietro, mentre loro… beh, loro sono loro. La Premier League. Il campionato più seguito, più affascinante, più ricco del mondo. Un torneo globale, più che nazionale: un’ottantina di televisioni internazionali assicurano alla Premier

Premier League - le probabili formazioni di Liverpool-Newcastle - 26/12/2018 : probabili formazioni Liverpool vs Magpies, 19° giornata Premier League 2018/2019Il ko casalingo del City nello scorso turno ha spalancato al Liverpool il titolo di campioni d’inverno ed un buon margine di quattro punti da gestire, in attesa dello scontro diretto previsto alla seconda di ritorno. Klopp vorrà arrivare all’appuntamento allungando la striscia di vittorie consecutive, al momento sette, battendo i bianconeri nel boxing match e poi ...

Premier League - Rooney contro Mourinho : Ai microfoni di BT Sport, l'attaccante inglese non ha fatto giri di parole per commentare la decisione dei Red Devils di cambiare guida tecnica affidandola a Ole Gunnnar Solskjaer. Con Mourinho non ...

Premier League - 19^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : La Premier League si appresta ad effettuare il giro di boa: il 26 dicembre, infatti, si scenderà in campo per la diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Si giocherà quasi interamente a Santo Stefano: solo Southampton-West Ham è in programma per il 27. Di seguito i nostri pronostici. Mercoledì 26 dicembre, ore 13:30 Fulham-Wolves 1X Ore 16 Burnley-Everton X Crystal Palace-Cardiff 1 Leicester- Manchester City 2+Over ...

Premier League - il boxing day in diretta esclusiva su Sky : Il 26 dicembre anche il massimo campionato inglese scende in campo per il turno di campionato. Su Sky le fasi salienti di alcuni incontri delle 16.00. L'articolo Premier League, il boxing day in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - calendario e orari della 19giornata : ... mercoledì 26 dicembre ore 16 Burnley-Everton , mercoledì 26 dicembre ore 16 Brighton-Arsenal , mercoledì 26 dicembre ore 18.15, diretta su Sky Sport Football Watford-Chelsea , mercoledì 26 dicembre ...

Juventus - guarda che Ramsey : è suo il gol più bello di questa Premier League : Il suo gol di tacco, realizzato nel derby di Londra contro il Fulham, è diventato virale in tutto il mondo. Per la giocata di fino, sì, ma anche per l'azione che ha portato al momentaneo 1-3, ...