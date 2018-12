Precari Scuola | il senatore Pittoni ‘riapre’ le porte ai docenti di III Fascia

Scuola - perché i veri "beffati" dalla manovra sono i Precari storici : Si torna ai concorsi ma restano con l'amaro in bocca precari e docenti non stabilizzati. Il sindacato Anief: "Approvata...

Scuola - Precariato ultime notizie : esito incontro Miur-delegazione Precari del 20 dicembre : Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20 dicembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratori precari della Scuola, vale a dire i docenti di Scuola primaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto una delegazione in rappresentanza dei lavoratori. Si è ...

Scuola - permessi per motivi personali e familiari : docenti di ruolo e Precari : I permessi per motivi personali e familiari dei docenti di ruolo e precari sono previsti dal CCNL 2007, e confermati dal CCNL 2016/18. La normativa prevede che il personale docente abbia diritto a 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari, con una piccola distinzione tra chi è di ruolo e chi è precario. permessi per motivi personali e familiari docenti di ruolo I docenti a tempo indeterminato, a proposito dei permessi per motivi ...

SCUOLA/ Le europee preparano l'assunzione in massa di tutti i Precari - : SCUOLA: si torna verso lo strumento unico del concorsone e l'assunzione in massa di tutti i precari? Le avvisaglie ci sono tutte.

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : Precariato emergenza nazionale - subito doppio canale reclutamento : Il precariato della Scuola è un’emergenza nazionale. Così il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, lancia nuovamente l’allarme dopo che i sindacati maggiori della Scuola hanno diffuso dei rapporti nazionali assolutamente drammatici. Il presidente Anief, Marcello Pacifico, torna a ribadire come l’unica soluzione per uscire da questa sempre più ...

Uil Scuola Precari Campania : I Precari si mobilitano per la fase transitoria : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Uil Scuola Napoli e Campania sul sit-in di protesta che si svolgerà di giovedì 13 dicembre, alle ore 14.30 davanti la Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito. Uil Scuola precari Campania: Appuntamento con il sit-in di protesta di giovedì 13 dicembre ore 14.30 alla Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito. Una delegazione chiederà di incontrare il prefetto Napoli, 6 dicembre ...

Scuola - Precari e assunzioni dopo 36 mesi : qualcosa si muove : Per Marcello Pacifico , presidente nazionale Anief " fino a quando non si troveranno coperture finanziarie o non si convincerà il Ministero dell'economia della necessità estrema di attuare questa ...

Scuola - verso reclutamento 200mila Precari. Anief chiede riapertura GaE : Riaprire le Graduatorie ad esaurimento, prima che la Scuola si blocchi per l'eccesso di posti vacanti da assegnare a supplenti che non si trovano. A chiederlo, da Palermo, durante il seminario sulla ...

Scuola - docenti Precari - personale ATA ed educativo ultime notizie : proposta Flc-Cgil per stabilizzazione : Lo scorso 30 novembre, come sottolineato da una nota pubblicata sul sito ufficiale, si è tenuta una conferenza stampa della Flc-Cgil, all’interno della quale è stata illustrata la proposta del sindacato per la stabilizzazione del personale scolastico. Flc-Cgil ha sottolineato come la situazione sia ‘ingovernabile’, con più di novantamila cattedre libere non assegnate ai ruoli: anche il personale Ata ha fatto registrare pesanti ...

Scuola - emergenza supplenze : 120 mila i Precari assegnati su posti vacanti : Quella del precariato è sicuramente una brutta piaga , presente nelle nostre scuole in maniera sempre più invasiva, con oltre 50 mila supplenze annuali assegnate quest'anno su sostegno ed altre 70 ...

AnDDL - Sciopero Scuola 30/11 : “Fase Transitoria per i Precari storici” : Riceviamo e pubblichiamo Il comunicato stampa AnDDL riguardante lo Sciopero della Scuola che si svolgerà il prossimo 30 novembre per chiedere la Fase Transitoria per i precari storici. Vespa (AnDDL): in campagna elettorale e nel contratto di Governo è stata sbandierata la ‘Fase Transitoria’ per i docenti precari. Si passi dalle parole ai fatti, ne va della credibilità di questa nuova compagine di Governo “Ci aspettavamo nel ...