Positivo alla cocaina e all' alcol | ritirata la patente a un 37enne - Senza Colonne News

Clima : il Segretario Generale ONU torna alla COP24 per incoraggiare un “esito Positivo” : Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è tornato ieri alla conferenza COP24 sui cambiamenti Climatici a Katowice, in Polonia, nel tentativo di raggiungere un “esito positivo” di fronte alle divisioni su un documento finale. Guterres, che stava partecipando alla Conferenza sul Patto Globale per la migrazione, “farà tutto il possibile per incoraggiare gli Stati membri presenti a Katowice a muoversi verso un ...

Pallavolo - Davide Mazzanti : “Bilancio Positivo. L’obiettivo la qualificazione olimpica” : Una stagione da ricordare, un fantastico risultato ai Mondiali, dove le azzurre hanno conquistato la finale, dovendosi purtroppo accontentare della medaglia d’argento. La Nazionale italiana femminile di volley, con un’età media davvero molto bassa, può guardare alla grande verso il futuro. Oggi si è espresso, a margine dei ‘Gazzetta Awards 2018’, come riportato dall’ANSA, il ct azzurro Davide Mazzanti. Sui ...

Euro 2020 - Mancini : “Sorteggio Positivo - ma occhio alla Bosnia” : Dopo il sorteggio di Dublino che ha deciso i gironi per le qualificazioni a Euro 2020, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, è stato intercettato dai microfoni di Raisport. Ecco il suo parere sul gruppo degli azzurri, che hanno evitato il pericolo Germania: “È stato un buon sorteggio, tutti volevano evitare la Germania, quindi è andata bene“. A far compagnia all’Italia ci saranno Bosnia, Finlandia, Grecia, ...

Alcol e droga alla guida - controlli Polstrada solo un Positivo alcoltest : Proseguono, nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali connessi all'uso ed abuso di sostanze Alcoliche e stupefacenti, ...

“Sergio Ramos Positivo all’antidoping alla finale di Champions con la Juve” : Football Leaks colpisce ancora. Sergio Ramos venne trovato positivo al termine della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid di un paio di anni fa. Le carte sono state ottenute da Der Spiegel e analizzate da L’Espresso e altri giornali del consorzio. Il caso era rimasto segreto. La Uefa ritenne credibile la giustificazione del medico sociale del Madrid che parlò di errore. Ossia agli uffici dell’antidoping era stato ...

Spopola il “Welloving” - la tendenza di chi sceglie un approccio Positivo alla vita : In un’epoca in cui si è sommersi dai numerosi impegni, che colmano le giornate, e si è stressati nel riuscire ad incastrare tutto, si fa largo il “Welloving”, una nuova tendenza abbracciata da tutti coloro che adottano un approccio positivo alla vita prendendosi cura di se stessi e facendo attenzione anche agli altri. Da personaggi dello star-system, come Oprah Winfrey e Cristiano Ronaldo, a libri “ad hoc” e film hollywoodiani: tanti sono i casi ...

Pallavolo – Brescia ko in rimonta - ma coach Mazzola vede del Positivo : “peccato per la palla set e la sconfitta - ma è un punto guadagnato” : Banca Valsabbina Brescia ko contro San Bernardo Cuneo, ma coach Mazzola non si perde d’animo: resta il rammarico per la sconfitta in rimonta, ma è un punto guadagnato Si ferma a tre i successi consecutivi della Banca Valsabbina in campionato. Nella quinta giornata d’andata della Samsung Volley Cup, serie A1 2018-19, al PalaGeroge di Montichiari le Leonesse di Enrico Mazzola e Marco Zanelli cedendo al Bosca San Bernardo Cuneo ...

Psg - Verratti fermato dalla polizia : Positivo all'etilometro : Martedì notte, Marco Verratti è stato controllato a Parigi dalla polizia mentre rientrava a casa alla guida della sua auto, dopo una serata con amici. Secondo l'Equipe, gli agenti hanno constatato un ...

Torna da "Dolcetto o scherzetto?" : bimbo in ospedale Positivo alla metanfetamina : Un "dolcetto o scherzetto?" che poteva costare caro a un bambino dell'Ohio, negli Stati Uniti. Tornato a casa dal rituale di Halloween "spaventando" i vicini, il piccolo Braylen Carwell di cinque anni ha iniziato ad avere delle convulsioni. I genitori, preoccupati dalla salute del bimbo, hanno portato il figlio in ospedale. E qui, le prime analisi hanno condotto a una terribile scoperta: nel sangue di Braylen è stata trovata della ...

Niccolò Bettarini Positivo agli stupefacenti dopo le coltellate prese fuori dalla discoteca : Tracce di stupefacenti. E' quello che i medici dell'ospedale hanno trovato nelle urine di Niccolò Bettarini. Il 19enne è rimasto ricoverato per diversi giorni, a causa delle otto coltellate prese ...

Dopo il “dolcetto o scherzetto” di Halloween si sente male : bimbo Positivo alla metanfetamina : Braylen Carwell, un bambino americano di cinque anni, si è sentito male di ritorno dal tradizionale giretto di Halloween per il "dolcetto o scherzetto" insieme a un gruppo di amici. Portato in ospedale, i medici hanno scoperto che il piccolo era positivo alla metanfetamina. In corso le indagini della polizia.Continua a leggere