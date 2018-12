Più di 1 italiano su 3 riciclerà regali Natale | 3 mld di risparmi

Transfermarkt : Insigne è il calciatore italiano Più caro (75 milioni) : Superato Verratti Per chi lavora con il calcio, oppure è un semplice appassionato, Transfermarkt è una specie di bibbia in formato digitale. Un archivio infinito di statistiche, di valutazioni, la possibilità di risalire a formazioni, gol, operazioni di mercato vecchie di decenni. Insomma, uno strumento irrinunciabile. Per la sua precisione, per la sua affidabilità. Proprio questa mattina, il portale tedesco ha annunciato (con questo tweet) che ...

Marco Mengoni tra i Più shazammati del mondo - unico italiano pop in top 200 : Il successo di Atlantico travolge anche Shazam: c'è Marco Mengoni tra i più shazammati del mondo grazie alla canzone Hola (I Say), il nuovo singolo feat. Tom Walker. Nella classifica delle prime 200 canzoni shazammate nel mondo, Marco Mengoni è l'unico italiano pop presente. Occupa la posizione numero 81 con il nuovo singolo Hola (I Say), disponibile da ieri anche in solo version con il videoclip realizzato tra le sale di Palazzo Madama a ...

È italiano il Più antico dei grandi dinosauri predatori : Denti aguzzi come pugnali e zampe artigliate forti come l'acciaio: è italiano il più antico dinosauro carnivoro di grandi dimensioni scoperto al mondo. Si chiama Saltriovenator zanellai ed è un giovane ceratosauro vissuto 200 milioni di anni fa nell'attuale Lombardia. Lungo quasi otto metri e pesante una tonnellata, era una macchina da guerra. L'identikit è stato svelato a Palazzo Reale dai paleontologi Cristiano Dal ...

“ISiComp” - il nuovo materiale ceramico italiano supera tutti i test nel Plasma Wind Tunnel Scirocco e conferma la sua riutilizzabilità per Più missioni di rientro dallo Spazio : 1/5 ...

Fabrizio Corona : "Belen Rodriguez è la donna Più amata dello spettacolo italiano soprattutto grazie a me" : Fabrizio Corona ha lanciato ufficialmente il suo nuovo progetto editoriale, un magazine disponibile sul web chiamato The King - Corona Magazine.L'ex agente fotografico, ovviamente, ha fatto le cose "in grande", lanciando il primo numero del suo nuovo giornale con una serie di dichiarazioni-bomba su Belen Rodriguez, sulla sua ultima "fiamma", Asia Argento, e anche su Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip 3 con cui Corona ha ...

Il debito pubblico italiano? Tra i Più sostenibili dell'Eurozona. Parola della Banca d'Italia : Non dimentichiamo che la giornata peggiore fu quel martedì 29 maggio quando salì al Colle un Carlo Cottarelli privo di qualsiasi maggioranza politica e non si intravedeva alcuna prospettiva concreta ...

‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ è il film italiano Più amato degli ultimi 20 anni. Non potremmo essere Più felici : Ancora un riconoscimento per Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film, uscito nelle sale nel febbraio 2016 e diretto da Gabriele Mainetti, si è aggiudicato il Premio Speciale La Chioma di Berenice grazie al sondaggione popolare indetto sulla propria pagina dal gruppo dei Cinematti su Facebook, che ha votato a larga maggioranza l’opera di Mainetti, preferendola a La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino e La Pazza Gioia di Paolo Virzì. I Cinematti ...

Draghi : dall'euro Più vantaggi che costi. Europa argine contro fascino dei regimi. «Orgoglioso di essere italiano» : In Europa mercato «libero ma giusto» L'obiettivo del mercato unico fu delineato in un momento di debolezza dell'economia europea, ha ricordato Draghi. Il tasso di crescita dei dodici paesi che in ...

