Pesaro | ucciso il fratello di un pentito di ' ndrangheta | era sotto programma protezione

Agguato in centro a Pesaro - ucciso il fratello di un pentito. Era sotto protezione : Il fratello di un collaboratore di giustizia è stato ucciso in pieno centro a Pesaro. L'uomo, che secondo quanto riporta l'edizione pesarese del Resto del Carlino, si chiamava Marcello Bruzzese, è stato raggiunto da una quindicina di colpi sparati da due killer mentre parcheggiava l'auto nel garage della casa in cui viveva da tre anni abitazione. L'Agguato è avvenuto intorno alle 18.30 in ...

