Pensioni Quota 100 con decreto entro il 12 gennaio | su Reddito di cittadinanza no ai furbi

Pensioni - da quota 100 all'opzione donna tutte le novità per lasciare il lavoro nel 2019 : ROMA - Molte novità previdenziali attendono gli italiani nel 2019. Alcune sono state incluse nella manovra appena approvata in Senato , ora attesa alla Camera per il via libera definitivo . Altre ...

Così il prelievo sulle Pensioni pagherà i costi di quota 100 : Il taglio alle pensioni ha due volti. Il primo riguarda gli assegni alti con una vera e propria sforbiciata sugli assegni, il secondo invece riguarda gli assegni più bassi, quelli della fascia media ...

Pensioni e Quota 100 - Durigon : «Decreto il 10-12 gennaio» : Il decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le norme sull'...

Riforma Pensioni : 'Quota 100 in dirittura d'arrivo' : Stando a quello che sarebbe previsto, per uscire dal mondo del lavoro nel 2019, dovrebbero esserci a seconda del contratto di lavoro, pubblico o privato, delle finestre ben precise. Ad esempio per ...

Pensioni - come funzionerà la quota 100 : finestre e tempi per anticipare l’uscita dal lavoro : Il decreto per stabilire le regole della quota 100 e il conseguente avvio della riforma Fornero in tema di Pensioni dovrebbe arrivare tra il 10 e il 12 gennaio, secondo quanto fatto sapere dal sottosegretario Durigon. Rimangono incertezze sui tempi di partenza della misura e sulle finestre temporali per accedere all'anticipo Pensionistico.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 - il Senato approva la manovra - attesi i decreti : Il Senato ha dato il via libera alla nuova manovra finanziaria che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Numerose sono state le proteste da parte dei partiti di opposizione che considerano le misure in campo previdenziale molto penalizzanti. Si tratta del tanto atteso meccanismo di uscita anticipata con Quota 100 volto a superare definitivamente la Riforma Fornero e del cosiddetto reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 ...

Pensioni Quota 100 e RdC in LdB 2019 : il Governo esulta - i sindacati si mobilitano : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 dicembre 2018 vedono emergere la soddisfazione del Governo per la Manovra in corso di approvazione ed i nuovi provvedimenti di welfare, tra cui la quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Mentre dai sindacati e dall'opposizione continua una forte critica rispetto alla natura della legge di bilancio ed alle relative coperture. Infine, dal CODS si continua a seguire l'iter parlamentare pur evidenziando la ...

Pensioni - le novità su Quota 100 : fondi tagliati a 4 miliardi : Ancora qualche giorno e tutto sarà pronto. Il vicepremier Matteo Salvini professa sicurezza e indica il che il decreto legge con «Quota 100» sarà definito nei «primi giorni di gennaio». Con il via ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : decreti in arrivo ad inizio gennaio : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 dicembre 2018 vedono emergere nuove dichiarazioni da parte del Governo in merito ai decreti attuativi della nuova opzione di uscita anticipata dal lavoro tramite la Quota 100 e del Reddito di cittadinanza. Nel frattempo emergono nuove critiche alla riforma del settore previdenziale da parte dell'ex Ministro Elsa Fornero, mentre i sindacati protestano contro i tagli alle rivalutazioni e si preparano a ...

Riforma Pensioni : Quota 100 - per i dipendenti della PA si parte a fine giugno : Il tanto atteso meccanismo della Quota 100 partirà ad aprile con il sistema delle finestre a cadenza trimestrale per i dipendenti del settore privato mentre per i dipendenti della Pubblica Amministrazione si partirà a fine giugno. A confermarlo è il segretario federale della Lega Matteo Salvini al termine del Consiglio dei Ministri. Salvini soddisfatto di Quota 100 Il vicepremier, infatti, ha espresso tutta la sua soddisfazione nell'aver portato ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - slitta ancora il voto della Manovra in Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 22 dicembre 2018 vedono proseguire la situazione di stallo in merito alla discussione parlamentare con il maxiemendamento alla legge di bilancio atteso in Senato nella giornata di ieri ed in arrivo solo nel primo pomeriggio di oggi. Intanto proseguono le verifiche tecniche sulle uscite anticipate tramite la Quota 100 ed in particolare sulle coperture, mentre i fondi derivanti dai nuovi tagli agli assegni ...

Pensioni - l'ultima beffa su quota 100 : quando vedrai il tuo assegno : 'Sono estremamente soddisfatto della possibilità che offriremo agli italiani' con quota 100 . Così, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il vicepremier nonché ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ...

Pensioni - Quota 100 e RdC in LdB2019 : fact checking e lite con l'Inps - decreti a gennaio : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni ad oggi 21 dicembre 2018 si concentrano sull'iter legislativo della legge di bilancio 2019, con la fiducia richiesta al Senato e lo slittamento dei decreti su Quota 100 e reddito di cittadinanza a gennaio. Nel frattempo dal Governo proseguono le dichiarazioni in merito ai provvedimenti in corso d'approvazione, mentre l'opposizione critica fortemente l'impostazione della Manovra. Manovra: i decreti per la ...

Come cambiano le Pensioni : meno fondi per quota 100 e stangata da 2 - 5 miliardi : Da una parte si riduce il fondo per l'introduzione della quota 100 per anticipare la pensione. Dall'altra si levano 2,5 miliardi in un triennio ai pensionati tra contributo di solidarietà (il cosiddetto taglio alle pensioni d'oro) e mancato adeguamento dell'assegno all'inflazione per riceve più di 1.500 euro al mese. Cosa cambia con l'ultima versione della manovra.Continua a leggere