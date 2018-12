Pedaggi autostradali | verso una pioggia di rincari | la nota del ministero dei Trasporti

liberoquotidiano

: I PEDAGGI SALGONO ANCHE QUEST'ANNO Nonostante il disastro Morandi, i Benetton strappano altri aumenti [LEGGI:… - fattoquotidiano : I PEDAGGI SALGONO ANCHE QUEST'ANNO Nonostante il disastro Morandi, i Benetton strappano altri aumenti [LEGGI:… - kalyaMail : RT @Libero_official: Dal ministero dei Trasporti, una nota inquietante: pedaggi autostradali, preparatevi al massacro - Libero_official : Dal ministero dei Trasporti, una nota inquietante: pedaggi autostradali, preparatevi al massacro -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Stanno per arrivare idei? Il rischio, ad ora, è altissimo. Non a caso ildei, nei giorni scorsi, ha messo le mani avanti: "Si sta lavorando per arrivare a una sterilizzazione più ampia possibile della dinamica dei, soprattutto in relazione a