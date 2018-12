Panchina Bologna | alta tensione | le ultime sul tecnico Inzaghi FOTO ...

Bologna-Lazio 0-0 La Diretta Immobile parte dalla Panchina - gioca Caicedo : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la ...

Bologna-Milan - buon punto solo per muovere la classifica : partita brutta e noiosa - finisce 0-0 ed Inzaghi salva ancora la Panchina [FOTO e VIDEO] : 1/25 Massimo Paolone/LaPresse ...

Bologna-Milan - probabili formazioni : Inzaghi si gioca la Panchina : BOLOGNA MILAN probabili formazioni – Settimana complicata, quella appena trascorsa, in casa Milan. Giovedì è arrivata, inaspettata, l’eliminazione in Europa League per mano dell’Olympiacos, venerdì al danno si aggiunta la beffa. L’intero incasso della competizione appena trascorsa anziché nelle casse rossonere finiranno nelle casse della UEFA. Il Milan ha violato il Fair Play Finanziario ed […] L'articolo ...

Bologna-Milan - la partita di Pippo Inzaghi : 14 anni rossoneri in 40 foto - da Atene alla Panchina : Oggi SuperPippo sfiderà il suo passato rossonero per la prima volta. La sua situazione è in bilico, una vittoria potrebbe toglierlo dai guai. E il destino ha voluto che davanti a lui ci sia proprio il ...

Bologna-Milan - sfida a rischio esonero : quotisti e scommettitori danno fiducia alla Panchina rossonera : Giornata particolarmente lunga la sedicesima di Serie A, con Bologna-Milan che sarà il posticipo del martedì. I rossoneri saranno chiamati a dimenticare la trasferta di Atene, dove hanno gettato al vento la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Il Bologna va invece a caccia di una vittoria in campionato che manca ormai dal lontano 30 settembre. I due tecnici, Gattuso e Inzaghi, dopo aver condiviso la gloria come compagni di ...

Bologna-Milan - probabili formazioni : Inzaghi si gioca la Panchina : BOLOGNA MILAN probabili formazioni – Settimana complicata in casa Milan. Giovedì è arrivata, inaspettata, l’eliminazione in Europa League per mano dell’Olympiacos, ieri al danno si aggiunta è la beffa. L’intero incasso della competizione appena trascorsa anziché nelle casse rossonere finiranno nelle casse della UEFA. Il Milan ha violato il Fair Play Finanziario ed è finito […] L'articolo Bologna-Milan, probabili ...

Bologna Milan probabili formazioni : Inzaghi si gioca la Panchina : Bologna Milan probabili formazioni – Settimana complicata in casa Milan. Giovedì è arrivata, inaspettata, l’eliminazione in Europa League per mano dell’Olympiacos, ieri al danno si aggiunta è la beffa. L’intero incasso della competizione appena trascorsa anziché nelle casse rossonere finiranno nelle casse della UEFA. Il Milan ha violato il Fair Play Finanziario ed è finito […] L'articolo Bologna Milan probabili ...

Panchina Bologna - la decisione del presidente Saputo sul futuro di Inzaghi : La partita contro il Milan rappresenterà l’ultima spiaggia per il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi: a confermarlo è il patron dei felsinei, Joey Saputo, che ha fatto pubblicare una nota sul sito ufficiale del club in cui anticipa di essere pronto a correre ai ripari a gennaio per scongiurare la retrocessione in Serie B. “Ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del club – ha detto – per fare il punto della ...

Panchina Bologna - Inzaghi non è ‘tranquillo’ : vertice tra oggi e domani [DETTAGLI] : Panchina Bologna – E’ una situazione delicatissima in casa Bologna, ennesima sconfitta per la squadra di Filippo Inzaghi, questa volta nella gara valida per lo scontro salvezza della 15^ giornata contro l’Empoli, un passo falso pesantissimo per una squadra che non riesce a reagire. La classifica del Bologna fa veramente paura, il club rossoblu occupa la terzultima posizione ed il distacco dalla zona salvezza rischia di ...

Le notizie del giorno – La decisione del Bologna per la Panchina : Le notizie del giorno – Stagione shock per il Bologna, la classifica fa sempre più paura per la squadra rossoblu, ancora terzultimo posto in classifica con già due punti di svantaggio dal quartultimo posto occupato dall’Udinese. Ma a preoccupare sono soprattutto le prestazioni della squadra di Inzaghi, davvero negative e già dall’inizio della stagione. Altra pesante sconfitta nello scontro salvezza contro l’Empoli, finisce 2-1. Dopo ...

Panchina Bologna - le parole di Inzaghi dopo la conferma : La dirigenza del Bologna ha confermato la fiducia a Inzaghi dopo la sconfitta con l’Empoli, che poteva costar caro al tecnico dei felsinei. Al termine della gara del Castellani, l’ex centravanti di Milan e Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport lodando l’atteggiamento dei suoi uomini: “Abbiamo avuto tante occasioni da gol, fatto tanti cross e non possiamo permetterci di fare solo un gol. Abbiamo creato tanto, ma ...

Panchina Bologna - la decisione sulla panchina di Inzaghi : panchina Bologna – Stagione shock per il Bologna, la classifica fa sempre più paura per la squadra rossoblu, ancora terzultimo posto in classifica con già due punti di svantaggio dal quartultimo posto occupato dall’Udinese. Ma a preoccupare sono soprattutto le prestazioni della squadra di Inzaghi, davvero negativa e già dall’inizio della stagione. Altra pesante sconfitta nello scontro salvezza contro l’Empoli, ...

Esclusiva CalcioWeb – Inzaghi si gioca la Panchina del Bologna - già scelto Mihajlovic come sostituto : Stagione fino al momento da dimenticare in casa Bologna, la squadra rossoblu si trova in piena zona retrocessione e ad oggi sarebbe in Serie B, nel mirino è finito l’allenatore Filippo Inzaghi che fino al momento non è riuscito a tirare fuori il massimo da una squadra comunque competitiva e non certamente da ultimi tre posti. Il Bologna è reduce dalla vittoria in Coppa Italia ma contro una squadra di categoria inferiore, il Crotone ...

Panchina Bologna - il provvedimento dopo la debacle contro la Sampdoria : 1/7 Paola Garbuio/LaPresse ...