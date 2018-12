Pagelle Atalanta-Juventus 2-2 | highlights e tabellino del match

Atalanta-Juventus 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/15 Mauro Locatelli/Laresse ...

Pagelle Atalanta-Juventus : highlights e tabellino del match : Pagelle ATALANTA JUVENTUS – Nel primo boxing day della Storia della Serie A l’invincibile armata di Massimiliano Allegri scende in campo a Bergamo in un campo tradizionalmente favorevole. Ecco le probabili scelte di Gasperini e del tecnico di Livorno. Nell’Atalanta con Palomino e Toloi squalificati e De Roon ancora infortunato il tecnico di casa ha […] L'articolo Pagelle Atalanta-Juventus: highlights e tabellino del match ...

Genoa-Atalanta 3-1 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : GENOA ATALANTA, Pagelle – E alla fine il Genoa tornò alla vittoria. Cesari Prandelli alla terza gara alla guida dei liguri riesce a ottenere i 3 punti, a scapito di un’Atalanta che alla fine paga anche un eccessivo nervosismo. Finisce 3-1 a Marassi, il Grifo guidato sempre da un grande Piatek (gol e autorete propiziata) […] L'articolo Genoa-Atalanta 3-1: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Genoa-Atalanta 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/9 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Genoa-Atalanta : Pagelle - Highlights e tabellino del match : GENOA ATALANTA Pagelle – Il match che si gioca oggi pomeriggio a Marassi, inizio ore 15:00, è oggettivamente il match per eccellenza di Gianpiero Gasperini. Il tecnico della Dea, infatti, ha guidato per sette anni, in due diverse fasi, i grifoni e proprio dai grifoni e approdato all’Atalanta. A Genova serbano un buonissimo ricordo del […] L'articolo Genoa-Atalanta: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Le Pagelle di Atalanta-Lazio - Serie A 18-12-2018 : Le pagelle di Atalanta-Lazio, Serie A 17-12-2018: bianco celesti beffati ancora senza vittoria.pagelle Atalanta-Lazio, lunedì 17 dicembre. Bergamaschi che battono una Lazio senza idee.L’Atalanta di Gasperini passa in vantaggio nel primo minuto di gioco, poi il var annulla quello che sarebbe stato il pareggio dei bianco celesti al 92° per un fuorigioco di pochissimi cm.Serie A 2018-2019, le pagelle di Atalanta-Lazio 1-0ATALANTA (3-4-1-2) ...

Pagelle Atalanta-Lazio : si salva solo Immobile : STRAKOSHA 5 Può davvero poco sul gol. Commette qualche incertezza di troppo che non fa bene alla difesa. WALLACE 5 Zapata è un incubo: in apprensione per tutta la gara soffre da morire e si becca il ...

Atalanta-Lazio - le Pagelle : Milinkovic a sprazzi - Radu errore decisivo : La Lazio perde 1 a 0 contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì 17 dicembre . C'è, per la squadra di Inzaghi, il desiderio di interrompere la striscia di quattro pareggi consecutivi. Dopo 60 secondi ...

Atalanta-Lazio 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/15 Mauro Locatelli/LaPresse Mauro L ...

Atalanta-Lazio 1-0 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : ATALANTA LAZIO Pagelle – Da un lato la Champions League, dall’altra l’Europa League. Nella giornata dei sorteggi delle competizioni europee, Atalanta e Lazio si sono sfidate per un obiettivo comune: l’Europa. I lombardi volevano accorciare sul sesto posto in classifica, utile per l’accesso al secondo torneo continentale. I biancocelesti, reduci dal pari con la Sampdoria e […] L'articolo Atalanta-Lazio 1-0: ...

Atalanta-Lazio : Pagelle - Highlights e tabellino del match : ATALANTA LAZIO, SFIDA CON VISTA EUROPA- Da un lato la Champions League, dall’altra l’Europa League. Nella giornata dei sorteggi delle competizioni europee, Atalanta e Lazio si sfidano per un obiettivo comune: l’Europa. I lombardi vogliono accorciare sul sesto posto in classifica, utile per l’accesso al secondo torneo continentale. I biancocelesti, reduci dal pari con la […] L'articolo Atalanta-Lazio: Pagelle, ...

Udinese-Atalanta 1-3 : Pagelle - highlights e tabellino del match - hat trick Zapata : UDINESE ATALANTA Pagelle – Uno scatenato Duvan Zapata stende la sua ex Udinese. Alla Dacia Arena è show del colombiano, che con una tripletta guida l’Atalanta alla vittoria. Primo tempo che si chiude sull’1-1. Succede tutto nei minuti iniziali, col vantaggio ospite firmato dal 91 di Gasperini (alla seconda rete consecutiva, dopo quella al Napoli) e […] L'articolo Udinese-Atalanta 1-3: Pagelle, highlights e tabellino del ...

Udinese-Atalanta 1-3 - le Pagelle di CalcioWeb : Udinese-Atalanta 1-3, le pagelle di CalcioWeb – Grande prestazione dell’Atalanta, che riscatta i recenti passi falsi e torna a vincere su un campo complicato. Diversi passi indietro per l’Udinese e prima sconfitta per Nicola. Migliore in campo Zapata, autore di una tripletta, male Nuytinck. Udinese (3-5-1-1): Musso 6; Larsen 5, Ekong 5,5, Nuytinck 5; Ter Avest 5,5, D’Alessandro 7 (67′ Pussetto 5,5), Mandragora ...

Udinese-Atalanta : Pagelle - highlights e tabellino del match : UDINESE ATALANTA Pagelle – Gara da 3 punti per Udinese e Atalanta. I nerazzurri arrivano, a questa gara, da due sconfitte di fila: prima lo stop con l’Empoli (3-2), poi il tonfo casalingo col Napoli (1-2). Nelle ultime dieci gare si registra una situazione comunque sufficiente: quattro vittorie (di fila, contro ChievoVerona, Parma, Bologna e Inter), […] L'articolo Udinese-Atalanta: Pagelle, highlights e tabellino del match ...